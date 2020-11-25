【籃球熱話】現實版湘北VS山王　落後衛冕隊32分　政大奇蹟逆轉勝

經典籃球漫畫《男兒當入樽》內有多場令人難忘大戰，最誇張一戰莫過於長勝將軍山王工業遇上主角櫻木花道和流川楓等人的湘北，一度領先24分之下被逆轉勝。以為漫畫世界才有的情節，日前在台灣竟如實上演。 台灣大專籃球聯賽（UBA）冠軍球隊健行科大在預賽遇上政治大學，第三節戰至7分34秒仍遙遙領先32分，主持人高呼：「健行再入一球，就真是一倍的差距了」，言猶在耳，誰知好戲在後頭。

連續兩年稱霸UBA的健行科大，陣容實力如山王一樣強大，外籍生石博恩（Brendon Smart）畢業，即找到來自澳洲、身高達205cm的另一黑人球員安科爾（Akol Deu Simon）加入，加上能攻擅守的陳范柏彥，內線制霸。外線亦有「小鋼炮」高承恩和「小巨人」谷毛唯嘉，力求三連霸。

政治大學2017年才成軍，唯陣中擁有被外界看好能登上新人王寶座的超級後衛游艾喆，他以183cm打後衛，被台灣傳媒封為「HBL（台灣高中籃球聯賽）版勒邦占士」，亦有以職業籃球為目標的三年生兼隊長張鎮衙。不過他們對上兩次遇上健行科大，分別以64：103和68：104二度被大比數擊敗。

連續兩年稱霸UBA的健行科大，陣容實力如山王一樣強大。（網上圖片）

健行科大首兩節發揮出色。（影片截圖）

「把科大當成Pizza來吃呀！」

首節兩軍互有攻守，健行科大25：24領先政大1分進入第二節。政大進攻火力突然失靈，屢投不進，相反健行科大搓空後不斷在外線大空檔任射三分，直播主持人接連高呼：「他們把政大當成Pizza來吃呀」、「像有蓋子一樣，怎麼投都投不進」、「政大的防守真是恍了神」，可見政大此節如何慘烈。

這一節政大只攻入7分，對比健行科大的32分，比數31：57，政大落後26分完上半場，主持人再插上一刀：「政大內線選手根本不會打」。第三節初段，政大依然流血不止，31 ：60時，主持人說：「健行再投入一球，真是一倍的差距了」。戰至7分34秒，比數35：67，差距拉開至32分，比賽眼看「進入雪櫃」。

【奇蹟一樣的比賽Part I】（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

改打整體戰 三分雨創奇蹟

上半場政大得分主要靠個人能力單打獨鬥，被健行封死進攻路線後改向外線出手，手感冰冷下被大比數拋離。下半場決意信任隊友，改打整體戰，游艾喆多次發動快攻助隊友內線得手，完第三節仍以52：75落後23分。第四節由四年級的學長洪楷傑率先挺身而三分球得手，林彥廷亦頻頻殺入內線得手，他一記精彩的360度轉身上籃加上洪楷傑再入一球三分，為政大寫下一輪11：4攻勢，追至63：79，最後4分10秒，差距收窄至16分。

面對政大來勢洶洶，健行眾將信心明顯動搖，接連射失兼失誤，被政大一球一球追上來，落後比數由16分變13分，13分變11分，11分再變8分，時間剩下2分30秒，比數73：81，政大落後8分。

【奇蹟一樣的比賽Part II】（按圖放大）

+ 34 + 34 + 34

第四節大逆轉 隊長化身三井壽

之後雙方各入一球，最後100秒，政大76：83健行，7分差距，看似不多，緊張之下雙方均投不進，時間一分一秒倒數，對政大愈來愈不利。

籃球落到三分線外的政大隊長張鎮衙手上，他起手命中，倒數54秒追至只落後4分。他的「大心臟」關鍵時刻發揮作用，倒數20秒再入一記三分球，82：83追至1分之差。由於健行擁有控球權，因此仍佔有優勢，政大隨即使用犯規戰術，將健行今場取得17分簡廷兆送上罰球線。

奇蹟逆轉成功，政大後備席和全場球迷陷入瘋狂。（影片截圖）

壓力之下，簡廷兆竟兩罰全失，政大搶得籃板，最後3秒游艾喆送林彥廷一程，後者闖進籃下成功投籃，投入84：83致勝一球。此節政大打出32：8，成就超級大逆轉。頻爆金句的主持人不禁說出一句：「到底在發生什麼事情？」

由大幅落後到靠連綿不絕的三分球奇蹟反勝，情節一如湘北對山王般奇幻。政大隊長張鎮衙賽後受訪時稱，半場休息時教練說出一句：「我們尚未落敗的」，鼓勵球員繼續奮勇作戰。經過戰術調整轉攻整體戰，結果成就反勝奇蹟。當被問到比賽末段那三記三分球時預定戰術還是隨心而發，他豪氣說一句：「那個時刻捨我其誰？」他之後自信十足地說，「球隊的目標一定是冠軍」，但願他們跟漫畫情節會有不一樣的的結局。

政大神奇五人組。（政大Instagram）

重溫：政大V健行科大全場比賽片段