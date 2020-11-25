籃球熱話｜林書豪NBA無人要？　內地名記者驚爆：冀望重返CBA懷抱

林書豪上月宣布不會再於CBA北京首鋼效力，並積極尋求重返NBA的可能。未幾他已抵美，並先後與勇士、籃網球員集訓，現在欠的只是一份合約。 惟今日內地名籃球記者卻爆出一個令人意外的消息。

林書豪的勵志、追求生涯，一切源於NBA。2019年效力速龍時拿下冠軍指環後急流勇退，決定轉戰CBA，惟他加盟北京首鋼一個賽季後，還是希望重回美國，希望再戰NBA。32歲的林書豪上月離開中國後積極訓練，更邀請了曾指導哈勞（Montrezl Harrell）、卡路素（Alex Caruso）的知名訓練員佐敦羅利（Jordan Lawley）惡補，重返NBA的決心高昂。其後林書豪獲史堤芬居里（Stephen Curry）邀請到三藩市大學籃球館訓練，未幾亦與籃網球員一起受訓，可見NBA對J.Lin的回歸亦抱開放態度。

林書豪去季加盟CBA球隊北京首鋼。（新華社）

林書豪成為了NBA總冠軍，但沒有為他帶來新合約。（Getty Images）

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惟交易自由市場開始了幾日，只見有球隊對林書豪感興趣的傳聞，但目前亦未有實質進展。也許這樣，今日中國記者賈磊爆出，CBA北京首鋼正在積極接觸林書豪，並冀望說服他放棄NBA，重回CBA懷抱。

林書豪返回美國之後，休息之餘也不忘保持訓練。（instagram截圖）

事實需要林書豪這種後衛老將的球隊不多，這名32歲球員現在能爭取的亦只有老將底薪，合約大概圍繞年薪200至300萬美元。然而上季林書豪在北京首鋼，就是拿300萬美元年薪的頂薪合約，北京首鋼財力上絕對「養得起」該球星。只不過林書豪願意放棄在中國場外豐富廣告、代言收入，可見別人追求的並非金錢滿足。

林書豪生涯效力過的球隊：

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