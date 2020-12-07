【NBA】勒邦占士擬換球衣號碼　重披熱火年代6號　「23」物歸原主

「6」、「23」，向來是勒邦占士（LeBron James）球衣號碼，如若他退役前在為湖人增添殊榮，他日湖人定將高掛紫金兵團23號。 惟昨日占士卻在社交媒體上透露，2021/22球季他將把球衣號碼轉回6號，而23號將會「物歸原主」。

勒邦占士與湖人提前續約，雙方簽下兩年8500萬美元的超級大合同，其後前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis）跟隨與球隊簽5年1.9億美元的頂薪合約留隊，二人決意在未來為湖人定下盛世局面的意欲相當明顯。

勒邦占士、安東尼戴維斯坐陣，湖人盛世也許再次到臨。（Getty Images）

昨日勒邦占士在Instagram限時動態，轉貼媒體猜測報導他將與「一字眉」對換號碼，占士再寫上「下賽季」的字眼。事實安東尼戴維斯交易至湖人前，一直身穿23號球衣，縱然當時占士已表示願意讓出號碼，但最後考量到球衣販賣因素，最終AD改穿3號。不過，占士在寫道下來季換背號實在太難，美媒因而猜測一切將在2021/22賽季實現。

10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：

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另外，湖人訓練營開操，一眾新援也齊齊報到。當中有同市死敵快艇「過檔」來的哈勞（Montrezl Harrell）也談到感覺邁向勝利：「和全世界最偉大球員之一的球員（勒邦占士）打球，一切變得輕鬆，他可讓比賽變得異常簡單，我已經準備好躺着也會贏。」

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

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