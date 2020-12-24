【NBA】罰球的重要性　公鹿首仗敗給字母哥　泰譚三分「準絕殺」

NBA開打，公鹿作客波士頓，與塞爾特人糾纏到最後卻無功而還。 今場最不甘心的一定是「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo），原有望靠罰球追平打加時，但2罰只得1中，最終只能以121：122落敗。

公鹿開局氣勢如虹，命中率達6成，但卻未能拉開比數；塞爾特人有謝蘭布朗（Jaylen Brown）在第二節獨轟11分，泰譚（Jayson Tatum）也慢慢「甦醒」發力，單節射入12分，這讓公鹿一度落後17分。

字母哥雖然今場轟入35分，但也無補於事。（Getty Images）

「字母哥」挺身率領球隊反擊，一人攻入15分打出一波23：8的攻勢，「埋籃」單打、中距離和三分全開，賀里迪（Jrue Holiday）再命中三分，在最後1分10秒反超前1分。

誰不知泰譚在重要關頭打出身價，射入精彩的「準絕殺」，運氣加乘刷板入三分。

一失足成千古恨，兩罰一中就會輸球，盡顯罰球的重要性。（Getty Images）

對手送大禮 字母哥做「大嘥鬼」

公鹿最後一擊將球吊到籃下的「字母哥」手上，謝斯坦湯臣（Tristan Thompson）防守犯規，拱手送出罰球機會。

這份「聖誕禮物」「字母哥」卻接不穩，本場原本6罰5中的他，2罰只得1球命中，將勝仗再還給綠軍，最後以1分之微落敗完場。

泰譚「神奇」三分球救全家。（Getty Images）

今年手執頂薪就馬上做到主將的作用。（Getty Images）

一失罰球千古恨

手執綠軍頂薪合約的泰譚果然開季即做好領袖本份，除了射入一球關係勝負的「準絕殺」外，今場交出30分、7籃板，謝蘭布朗也爆發射入33分。

公鹿今場「白忙一場」，雖有「字母哥」獨轟35分、13籃板的「雙雙」數據，米度頓（Khris Middleton）也貢獻27分、14籃板和8助攻的「準三雙」但也難彌補完場前罰球2中1的「失誤」。

謝蘭布朗今日交出出33分。（Getty Images）

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