【NBA】當錫被批身形不在狀態　細數歷史上打出水準「肉肉球員」

誰說減肥只是女人的終生事業？又是誰說NBA球星一定要有八塊腹肌、「手瓜起腱」？肉肉的也可以稱霸球壇。 昨日（5日）「小胖」當錫（Luka Doncic）在火箭一役中攻下33分、16籃板和11助攻，再一次完成「三雙」超越魔術莊臣（Magic Johnson）的紀錄。

當錫昨日完成本季首次「三雙」，涯累積26次「三雙」，已經超越了魔術莊臣和施蒙斯（Ben Simmons）的紀錄，成為聯盟史上22歲以下累積最多大三元的球員。

當錫看來也不在乎大家說他胖。（Getty Images）

雖然今年開季，不少球迷認為當錫的表現也比起上賽季有明顯下滑，更不時調侃他的身形，但他仍然是今季MVP的大熱人選。對於今季初的表現，當錫表示自己已經準備好：「我仍然會持續調整，還會保持好體型。」上場賽事，當錫因股四球肌挫傷而缺陣，也常表示自己腳很累，教練卡勞（Rick Carlisle）認為賽程的不確定性是當錫開學慢熱的原因，本以1或2月才開打，休季的日程打亂，才會有明顯「發福」，也影響的身體的恢復。

但打球胖瘦也不是重點。（Getty Images）

事實上，當錫早就表明自己不是肌肉男，更「自爆」到美國後最愛的食物就是漢堡包，大多數都吃不慣，其中達拉斯中心的牛排店就是他的最愛。

不過當錫也不在乎外間對自己身形的批評，但若影響到狀態就是該正視的問題。在NBA歷史中，不少球星都不是傳統意義上的好身材，但也能打出驚人的水準，所以找到合適的身形才是最重要。

今季有明顯發福。（Getty Images）

盤點NBA場上的「肥仔」球員：（按圖放大）

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知名NBA Instagram發布「將球星變胖」的相片：

當錫26個「大三元」逐個睇！！！！