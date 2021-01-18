【NBA】如何不自私地刷「三雙」?　祖傑與當錫的球星終極升級試

「三雙」代表甚麼？有時候這是一個很惱人的數據，因為在不同情況，球迷會有不同的解讀。 贏球的時候，「三雙」代表領袖，率球隊打出更好表現；輸球的時候，「三雙」可以是原罪，也可以是自私「刷數據」的表現。 今日（18日）歐洲兩大球星就有同樣的煩惱。

當錫今日怒轟36分、交出16籃板和15助攻，又再一次打出「三雙」表現，這是他今季第4次、生涯第29次，在「三雙」榜中躍升到第15位，超越「籃球之神」米高佐敦，並刷新NBA史上最年輕單場至少35分、15籃板和15助攻球員紀錄。

亮麗個人數據背後，獨行俠今場以101：117不敵公牛，慘遭對手以19分大逆轉，當錫再「神」不及對手的6人得分「上雙」。

當錫雖然交出三雙表現，但仍相當自責。（Getty Images）

當錫29個「大三元」逐個睇！！！！

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上半場當錫神一般的砍下30分，可是到了下半場，在球隊最需要有人挺身而出的時候，當錫卻有點失魂，12射僅2中，只得6分。雖然球隊仍有普辛基斯（Kristaps Porzingis）撐住，全場交出20分、8籃板和2封阻，但獨行俠實在無力撐到最後。

當錫今日刷新了數據、寫下紀錄，但仍相當懊惱：「下半場打得太差，輸球責任全在我，我打得太自私。」

的確，沒有贏球，數據只是數字，祖傑（Nikola Jokic）也經歷同一件事。

祖傑今場打出準三雙表現。（Getty Images）

35分、14籃板和9助攻的「準三雙」數據，金塊球星祖傑今場和梅利（Jamal Murray）合攻下65分，但對手爵士全隊6人得分雙位數，金塊終以105：109敗陣。

爵士今場打出好表現，全隊命中率達51.3%，加上多點開花，終迎來5連勝；反觀金塊，團隊4成命中率，特別在下半場獨靠祖傑一人。

球星之所以與別不同就是有做好自己且帶領球隊變得更好的能力。（Getty Images)

祖傑全場23射14中，豪取35分、14籃板、9助攻和2抄截，是本季第3次至少攻入35分，差一個助攻就送出第5次「三雙」，但數據仍掩蓋不了輸球的事實。

「個人數據很漂亮，但是我們的目標是贏下比賽。他知道這一點，也是球迷愛他的原因。」賽後獨行俠教練卡勞（Rick Carlisle）這樣回應當錫的表現。

當錫36分、16籃板和15助攻。（Getty Images)

籃球確實不是一個人的運動，個人數據也是雙面刃，就像韋斯保克（Russell Westbrook）的「三雙」數據往往都被視為自私、「刷數據」的打法。

球星之所以是球星，大概就是在盡力發揮個人表現的同時，能協助隊友，這才是球迷眼中不自私的「三雙」，亦是最考他們功夫和能耐的地方。

個人數據和贏球並非對立。（Getty Images）

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