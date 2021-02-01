熱血雀躍與夢想　修頓室內場給予的籃球感動

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-01 17:50

這一年籃球暫別修頓和香港，但原來閉起眼來，聲音和感覺一直縈繞。 「坐在觀眾席，籃球拍打地板的『梆梆』聲、過人時鞋底發出的『吱吱吱』、球證的哨聲還是籃球穿針的刷網聲，你知道嗎？Amazing。」眼前男生Mohit形容得真實，有畫面。

修頓室內場館，為香港市民大眾所熟悉的活動勝地，更是籃球國際賽事、巨星駕臨的舉行地點，NBA巨星高比拜仁、勒邦占士及奧尼爾亦曾在此亮相。

Mohit，21歲，中三接受籃球訓練，夢想成為職業籃球員。（黃舒慧攝）

「香港很多場館，但修頓就是洛杉磯的Staple Centre，是香港籃球的主場和心臟，」第一次聽到有人說在修頓如港版NBA，然而說出口的，是一個本地籃球超級球迷，Mohit。

Mohit中三接受籃球訓練，起步比一般球員都來得遲；就讀地利亞修女紀念學校，教練正是職業球員陳兆榮。Mohit回想，2016年第一次看教練打比賽，感覺就是「嘩」：「好像就是站在一個NBA球星隔壁，雖然香港的球星平日就像一個平常人，但到了修頓、穿上球衣就好像身上會發光一樣。」英文夾雜「陳兆榮」三字特別清晰，從Mohit的形容，不知道還以為是提起了勒邦占士，除了「Amazing」沒有更能達意的字。

修頓室內場館，為香港市民大眾所熟悉的活動勝地，對於籃球人更有獨一無二的意義。（黃舒慧攝）

南華對東方、理大對城大、男拔對寶覺，然而在場外人龍苦等入場的時刻，如香港籃球迷一樣，一切也是Mohit的修頓回憶。「我打籃球不僅是For Fun，如果可以我想挑戰職業」，並坐在紅色觀眾席的第一排，Mohit閉眼喃喃說着，想像有一天聽到主持叫出自己的名字，穿上球衣從更衣室跑上場，牆上的計分牌有自己的得分，射入壓哨球贏得冠軍，全場歡呼。

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Mohit認為修頓就是實現夢想的基地。（黃舒慧攝）

縱然只是瞇眼想像，他也笑得開懷，說着：「我知道現在打籃球只是興趣，而且每個球員都比我好，比我快也跳得更高，但我只想盡力變成最好。」這個決心也許很傻、很瘋狂，但他認為修頓就是實現夢想的基地，餘下來要做的就是「不要問，只要信」。

「我打籃球不僅是For Fun，如果可以我想挑戰職業」（黃舒慧攝）

「不要問，只要信」，這非僅僅的一個口號。為求變得更靈活，Mohit決心減去20公斤好讓身體輕盈一點；為增強實戰經驗及對抗性，眼前不悉廣東話的南亞男生也硬着頭皮到街場大叫一聲「跟隊」。每天清晨5點起身練球練跑亦有校隊訓練，Mohit還加入遊協「EM Power」籃球隊，更在油尖旺青少年三人籃球賽中贏得亞軍。

Mohit加入遊協「EM Power」籃球隊，更在油尖旺青少年三人籃球賽中贏得亞軍（黃舒慧攝）

「以前放學，我只會打開YouTube看game（遊戲）片；現在一樣看game，不過是NBA games（比賽）。」打球、看球，不管是比賽還是網上的個人技術教學，完全取代了舊有的娛樂，因為他坦言籃球已經是生活的重心。

「其實我知道很難（打職業），特別在香港，但要相信夢想有價值，相信自己可以。」21歲，他說只要有職籃，要他到甚麼地方打球都可以，而這是從遊協中學到的道理。

Mohit說：「修頓真的很奇妙，So nice。」（黃舒慧攝）

當我們再談修頓，Mohit又莫名的興奮起來，畢竟在短短半小時的訪談中，他就描述了三次比賽的聲音。這裏是籃球聖地、心臟地帶，也是籃球「圖書館」，沒有修頓，Mohit不敢夢想，也得不到大膽的啟發，就像他說的「修頓真的很奇妙，So nice。」

「齊動 LetZ Goal」互動平台聯乘香港遊樂場協會，舉辦「遊協」首個線上慈善跑活動，特設10K及全馬賽事，適合各路跑手參加。揮灑汗水同時，籌得的善款更會捐至「香港遊樂場協會」，捐款全數將用作修頓室內場館設施翻新用途。

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