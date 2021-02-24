NBA｜湖人裁走兩冠後衛　再次迎接吉辛斯？　看似奇怪其實很正路

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-24 12:09

NBA冠軍盟主洛杉磯湖人突然裁走27歲已有兩隻冠軍指環的控球後衛曲克（Quinn Cook），盛傳此舉為騰出空間，迎接剛被火箭裁走的中鋒吉辛斯（DeMarcus Cousins）來投。 年屆30歲的「表弟」，重傷復出後已無復當年勇，操作看似冒險，然而在安東尼戴維斯（Anthony Davies）重創之下，實在是正路一着。

曲克先後在勇士和湖人贏得總冠軍，即使並非正選一員，登陸NBA首4個球季平均出場時間均超過10分鐘。惟今季他的出場時間大減至場均3.9分鐘，在球隊作用變得可有可無。當球隊需要作出變動，便率先成為犧牲品。

今次已經不是曲克在湖人首次被裁，離開勇士之後，他2019年7月轉投湖人。贏得第二枚冠軍指環後，2020年11月19日隨即被裁，不過湖人同年12月4日再次簽入他，直至今年2月22日，第二度被放棄。為何是現在，目標為何是曾經來投的吉辛斯？

吉辛斯盛傳重返湖人。（Getty Images）

【湖人裁走兩冠後衛曲克】（按圖放大）

NBA記者狠批：「充滿缺憾的防守球員」

事有湊巧，火箭於美國時間周二宣布裁掉吉辛斯，他本身拿着一年230萬的老將合約，惟火箭未能找到交易對象，只剩下買斷他的合約這個選項。吉辛斯曾是NBA炙手可熱的球星，4次入選明星隊，2019年7月他跟湖人簽約一年。可是同年8月他在一場熱身賽中膝蓋前十字韌帶撕裂，加盟後從未為球隊上陣，只能在場邊做啦啦隊。湖人最終順利封王，球隊在冠軍指環上刻有吉辛斯的名字，成為一時佳話。

2020年12月「表弟」轉投火箭。今季25次上陣，平均上陣時間跌至20.2分鐘，得9.6分、7.6籃板、2.4助攻，表現被哥倫比亞廣播公司NBA記者Sam Quinn狠批：「行動力有限之下，他仍然是個充滿缺憾的防守球員。他的起手選擇有問題，也是NBA其中一個受傷風險最高的球員。」

「他的超級巨星上行空間，已經消失得無影無蹤。」Sam Quinn分析他的可取之處，「假如有合適的隊友，配合一個特定角色，吉辛斯仍然可以是個具備一定生產力的NBA球員，而這類球員2月份在市場上十分罕見。」

【吉辛斯的NBA生涯】（按圖放大）

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沒有AD 找回吉辛斯

正因有一定戰力的球員在2月供應絕無僅有，令吉辛斯這頭「腳患馬」引來多支球隊興趣，舊東家湖人正是其中之一。

雖然上季因傷整季未為湖人上陣，但他在場邊也交足功課，雙方保持良好合作關係，故早前已有傳言指他會重返湖人。在「一眉」安東尼戴維斯阿基里斯腱重創，或要缺席整季常規賽後，球隊正選陣容有高度不足問題，身高6呎10吋的吉辛斯確是個解決問題的不錯短期方案。

問題是，吉辛斯速度太慢，球隊陣中本身已有馬克加素在陣，Sam Quinn擔心如「表弟」來投，二人會拖慢整隊波。湖人以外，他曾效力的另一支強隊勇士，以至拓荒者、速龍和紐約人相信也希望得到他的助力。

【打法惹火的吉辛斯，對戰湖人曾起衝突】（按圖放大）

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