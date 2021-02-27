【NBA】雷霆對鷹隊波衫「炒車」睇死人　半場換球衣舒服晒

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-01 09:03

有時打機「撳錯掣」，球衣一樣色，落足眼力睇都有難度。 今日（27日）NBA的賽事卻出現如此有趣的一幕，雷霆主場對鷹隊的賽事，兩軍竟然揀選類似的紅色及橙色落場，可能場中的球員不覺得有問題，但對電視機前的觀眾卻是一場災難，結果主隊半場換上白色球衣，「視力測試」才告一段落。

球衣的主要用途當然就是分辨兩隊球員，若果兩軍的球衣顏色太過相似的話，那麼球衣的意義何在？

NBA常規賽，由雷霆主場對鷹隊的一仗卻出現荒誕的一幕，主隊穿上橙色球衣出戰，而作客的鷹隊則披上標誌的紅色球衣。紅色對橙色雖則並非完全一樣，但在視覺上十分容易調亂，尤其在電視機的畫面，感覺就像10人穿上同色球衣的球員作賽。

從電視畫面，紅衫對橙衫，十分難以分辨兩軍球員。（Twitter截圖）

紅衫對橙衫，在上半場已發現有不妥，聯盟要求他們更換球衣，而作客的鷹隊就只有紅色的球衣，只好由雷霆在下半場換上白色球衣，長達兩節的「視力測試」終於告一段落，一眾球迷的眼睛可以休息一下。

雷霆對鷹隊上半場穿上紅衫及橙衫，畫面一片混亂。（美聯社）

為何撞色的鬧劇會在今仗出現？NBA賽會一直沿用一個名叫「LockerVision」的系統，讓主隊與客軍揀選各自的球衣後，賽會再確認，聯盟發言人表示兩軍錯誤地直接進入確認的部分，才出現今次事件，亦是這個系統在2017/18球季啟用後，經過逾4000場賽事首度出現這個失誤。

縱然球迷「睇到眼盲」，落場的球員及教練卻抱持不同意見，雷霆的基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）直言第一眼有點奇怪，但影響不大，「上半場時的確有一點奇怪，但對球賽沒有太大影響，而在下半場換上白色球衣後，所有事情亦變得更加清晰。」

經過賽會提醒後，雷霆換上白色球衣，即刻「舒服晒」。（美聯社）

當局者迷，兩軍的教頭不約而同地表示，不太察覺原來兩件球衣如此相像，雷霆教頭達洛特（Mark Daigneault）直言「唔講都唔覺」，「老老實實，莫過話換球衣，我連睇都唔覺撞色，當半場有聯盟工作人員通知，我先發覺。」

撞色還撞色，對雷霆未有太大影響，主隊結果以118：109擊敗鷹隊，主場兩連勝，以14勝19負暫列西岸12位。

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