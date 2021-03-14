【NBA人物】向字母哥自薦的公鹿前輩　「籃球詩人」面對抑鬱症

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-14 18:21

在美國打籃球的年青人，誰不是想打入NBA，成為世界矚目球壇上的一顆星？ 當踏進籃球最高殿堂，有誰又願意在一堆機會前退出？ 有，桑達斯（Larry Sanders），在最愛的籃球面前，他選擇了自己。

「老實說這是我一生中做過好最的決定。」桑達斯從未後悔放棄這個花花世界。

在正值當打之齡，26歲的桑達斯決意轉身離開，全為追逐藝術夢，從此成為「籃球詩人」，他迷上寫作、畫畫、音樂，既是因為想成為一個真正的藝術家，也因他備受焦慮症和憂鬱症的煎熬，而無法再專注在球場上，藝術就成了打救心靈的救命稻草。

當年憑強悍的防守和驚人的封阻次數，獲得天價合約。（Getty Images）

超強的臂展真的是不可多得的天賦。（Getty Images）

「我是一個人、一個父親、一名藝術家，有時我也會打籃球。」這樣的排序，這個決定，震驚球圈，但沒有人知道球衣之下、風光背後的他，有多麼支離破碎。有人覺得他的決定浪費天賦，批評他沒有職業道德；也有人欣賞他的勇氣，敢於作最好的取捨。

天才橫溢背後 是飽受心魔折磨

身高2.11米、2.29米長的臂展，不論是跑跳能力還是機動性都獲極高評價，在2010年以第15順位獲公鹿選中，第三年就交出場均9.8分、9.5籃板和2.8封阻的數據，24歲成為了封阻排行榜的第2名，後備落場打出一場10分、12籃板和10封阻的超級罕有「三雙」數據。雖然得分數字平平，但年紀輕輕就打出個人風格，成為防守大鎖，在他面前上籃還真要先問過他雙手。

對手要上籃，真的要先「問過」他。（Getty Images）

雖然得分能力不過不失，但偶有佳作。（Getty Images）

出色的表現，令公鹿就在桑達斯的新秀合約結束後，再送上一份4年4400萬美元的「肥約」。但接着，桑達斯開始出現紀律問題：在夜店與人毆鬥被聯盟禁賽、無故缺席比賽、違反聯盟藥檢規定服食大麻等。在聯盟、球隊和球迷眼中，這是反叛，不好好打球卻搞出許多風雨，但他隨後透露自己患上焦慮症和抑鬱症，也許就可以解釋一切。

「這與籃球無關，我在場上的確可以很威風，但場下的生活破碎不堪。」他知道不說、不做，不會有人知道風光背後的殘酷。

極佳的身材條件，可算是NBA中一塊寶玉。（Getty Images）

勇敢公諸病情 鼓勵運動員正視心理健康

桑達斯不後悔這「告白」，更認為這樣可以鼓勵更多運動員正視自己的心理問題，其中路夫（Kevin Love）和迪洛桑（DeMar DeRozan）也坦承自己正與抑鬱對抗。遠離籃球兩年後，桑達斯曾在2017年重返NBA，為騎士披甲，頂替受傷的保格（Andrew Bogut），但只打了5場比賽，出賽2.6分鐘就被裁走。雖然灰心，但沒有阻止他重拾籃球的熱情，他繼續在The Basketball Tournament、BIG3聯盟等賽事繼續打球。

雖然現在重回NBA的機會更微，但他轉戰BIG3聯盟，因為還愛籃球。（Getty Images）

從音樂和寫作中獲得平靜，安撫了遭病魔折磨的心靈，慢慢走出陰霾，找回對籃球的愛。「喂，Giannis，聽說你們的球隊還有空缺。」Twitter上他標記了字母哥，雖然心知機會很小，但看來為了籃球，他願意以這半開玩笑的口吻一試。現年32歲的桑達斯大概也不適合重踏NBA賽場，但他的籃球路不會因而停下。

欣賞一下桑達斯的畫作與音樂：

桑達斯的畫作《Soulmate》價值2000美金。（網上截圖）