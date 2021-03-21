【NBA】湖人終極噩夢出現　勒邦占士受傷暫無歸期　隊友齊插對手

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-21 16:49

對上屆NBA冠軍球隊洛杉磯湖人來說，最不想十字軍名單上見到的名字一定是主將勒邦占士（LeBron James）。不幸的是，LBJ剛在對鷹隊一仗跟對手所羅門希爾（Solomon Hill）一次碰撞後倒下，而且似乎傷勢不輕，暫時未有歸期。 假如占士真的要倦勤好一段時間，勢必影響湖人的衛冕機會。

湖人主場對鷹隊，戰至第二節初段，持球的勒邦占士在三分線附近跣一跣，引來鷹隊球員所羅門希爾跟他爭奪皮球。占士搶贏了，可是希爾失平衡跌倒，不巧身體壓向占士下盤，LBJ隨即大叫倒地。

從慢鏡可見，希爾將占士的右足踝壓至扭曲。LBJ劇痛之下，竟然能夠繼續作賽，並在下一個攻勢射入三分球。惟他很快發覺不妥，向場邊湖人後備席示意換人，不得要領之下隨即要求暫停。

勒邦占士自知受傷未能繼續作賽，一臉無奈。（Getty Images）

【占士受傷過程連環圖】（按圖放大）

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重創之下轟入三分球 隨即要求離場

占士射入三分球後，隨即大步跑向後場協助回防，一度令人以為他沒有事。然而他跑多幾步之後似乎感到痛楚，開始一拐一拐。成功叫暫停後立即直入更衣室，自知未能繼續作賽的占士十分生氣，步離球場後踢翻場邊的凳子。

湖人失去占士之下，以94：99敗陣。即使只落場11分鐘，LBJ今仗仍取得10分，是他連續第1036場得分達到雙位數，第二位的米高佐敦為866場。

賽後球隊證實占士「右足踝扭傷」，暫未有復出歸隊的時間表，相信有待進一步詳細檢查。

【占士受傷後入三分再離場】（按圖放大）

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占士受傷後表示會立即展開康復療程。（Twitter@LeBron James）

湖人球員怒轟希爾

占士在Twitter留言稱，「不能跟隊友並肩作戰令我憤怒和傷感，我現在身心均受到傷害。」然而他的帖文後半部分保持樂觀態度，「現在康復之路已經展開，我會很快回來，並會跟無離開過一樣。」

湖人隊友紛紛為他抱不平，大罵令占士受傷的希爾不是，哈雷爾（Montrezl Harrell）怒吼：「我真的不認為那是爭搶球（loose ball play），他要經過占士雙腳才可觸到皮球。」他表示希爾的位置根本無機會將球搶到手，認為聯盟應調查事件。另一湖人球員施羅德（Dennis Schröder）亦稱，希爾攝向占士腳邊搶球的動作根本是「毫無必要」。

希爾表示自己無意傷害占士並祝對方早日康復。（Twitter@SolomonHill）

10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：

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「傷患分析師」估計占士或缺陣10場

面對外界指摘，所羅門希爾大感無辜，「我從來不會不尊重球賽、刻意令對手受傷……他（占士）也知道的。那對我至為重要，祝願他早日康復。」

占士向來鮮有長期傷患，今仗之前他在湖人今季對上27場比賽只有一場因傷缺陣。多年NBA生涯他至今只有4次養傷超過5場，出勤紀錄可謂十分驚人。他今季平均攻入25.8分、8助攻和8.1籃板，落敗後湖人由西岸第二跌至第三位。

自稱為「傷患分析師」的Jeff Stotts宣稱，「在過去7個打足82場的賽季，NBA球員足踝扭傷平均休息時間大約是10場」，他同時指出，這傷患的康復周期變動極大，有機會低於此數。

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占士連續第1066場攻入10分以上，無奈受傷中途離場。（Getty Images）

【2021年NBA十大最高收入球員，占士排第幾？】（按圖放大／資料來源：福布斯）

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重溫：占士受傷過程片段