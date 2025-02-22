籃球｜籃總獲過千萬贊助合約　為港將增設保險　新增公開聯賽

香港體育獲得各界企業支持，最新公布的合作是籃總與Sun Life永明。雙方日前舉行記者會，宣布簽約3年，Sun Life將投資過千萬，從三方面推動香港籃球運動發展，包括運動員保險及就業支援、聯賽改革及青少年籃球推廣。



三大層面覆蓋香港隊至普及籃球。香港隊方面，Sun Life永明將為港隊成員提供醫療及意外保險；同時為升讀大學或正就讀大學的U18及U22港將提供獎學金，更設立青年球員實習計劃，提供職場講座及實習機會，提早準備退役後的職業發展。

楊和在記者會上首次穿著港隊球衣亮相。（公關提供）

普及籃球方面，將會誕生首個獲籃總認可且設有升班機制的籃球聯賽「香港籃球公開組男女子聯賽」，聯賽由Sun Life永明贊助，自負盈虧。聯賽不設年齡限制，任何年齡層的球員均可報名參賽。這個聯賽的詳情將稍後公布。

至於學界籃球，今年至2027年將舉辦國慶盃，除了本地大學及專上院校，更會邀請海外大學球隊參賽。Sun Life永明亦會加強與國際體育社會變革基金會Beyond Sport的合作，去年在「Hoops + Health」慈善計劃下活化粉嶺華心籃球場，又舉行籃球教練培訓工作坊，今年更擴展計劃，在不同地區舉辦免費青少年籃球工作坊，鼓勵青少年運動。

籃總與Sun Life永明簽署合作協議。（公關提供）