人物誌︱籃球癡Sabrina Ionescu求進與堅持：沒有夢想是過份瘋狂

「如果你能夠射球，便能夠射球。」

「你是女孩或是男孩並不重要，關鍵是你的內心，渴望成為最優秀的自己。」

WNBA球星莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）從小與孿生哥哥Eddy一起打籃球，就算經歷傷患與人生中高低起跌，多年來對籃球的熱愛，以及對進步的追求始終未變。

今周日（16日），Sabrina將會現身香港，作為亞洲巡迴之旅最後一站，她將到訪本地學校以及NIKE全港學界精英籃球比賽現場，為精英賽球員打氣。



莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）每日為理想力拚。（Getty Images）

從小熱愛籃球 追求突破心態堅定不移

常言道，數據是用來打破的。Sabrina從中學階段已不斷突破自己，她在美國加州出生和成長，入讀當地Miramonte High School，4年間領軍取得119勝9負佳績，同時打破校內個人得分、助攻、偷球、三雙（triple-double）紀錄。

莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）自小為籃球瘋狂。（Getty Images）

大家都很清楚，運動賽場每升一級，競爭與難度便如幾何級數倍升，必須付出加倍努力維持戰鬥力。Sabrina未因對手更強而退縮，升上大學後甚至加倍耀眼，她在俄勒岡大學（University of Oregon）的4年不斷開創歷史新一頁：不止榮登NCAA男女合計的「三雙王」，也是賽事史上第一個達成得分2000+、籃板1000+、助攻1000+的球員。

莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）效力俄勒岡大學4年間屢創新紀錄。（Instagram）

從心態到表現改變女籃

她的射術精湛，2024年破天荒獲邀參與NBA明星賽中的三分球大賽，正是當時她擲地有聲地說出「如果你能夠射球，便能夠射球」這句豪言壯語。強大心態背後多少與成長背景有關，自小已跟孿生哥哥Eddy和其他男生一起打籃球，讓她發現自己不止能射球，也能搶籃板，開發不同方面潛能，並每日努力不斷推動自己進步。

她對籃球的熱情和精彩表現，一步步讓女子籃球被世人看見，俄勒岡大學女子籃球隊主教練加利夫斯（Kelly Graves） 曾點出Sabrina在校隊4年的巨大影響力——她加盟首季，俄勒岡女籃的主場比賽每場平均只得1501人入場，到第二年人數急升至4200人以上，第三年進一步增至逾7100人，最後一年更是超過10000人，就連作客比賽她的出現也會令觀眾人數大增。她用行動證明，只要全情投入便有機會打破框架，女籃賽事的觀賞角度或許不一樣，卻同樣可觀。

莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）的出現令NCAA女籃比賽受注目程度大增。（Getty Images）

與高比拜仁的相知相遇

關注她的不止熱愛籃球運動的球迷，還有一眾NBA頂級球星。她的自信和表現，把女籃所受關注推向一個新的高度。然而當巨星們對她的興趣大多停留在社交媒體發文和留言的程度，唯獨一位傳奇主動向她招手——高比拜仁（Kobe Bryant）。

高比2016年退役後，經常教女兒Gianna和她的同學打籃球，之後索性成立Mamba Sports Academy培育更多孩子。俄勒岡作客南加州大學（USC）一仗，高比帶同Gianna和女兒兩個隊友觀戰，Sabrina憶述，「他們坐在場邊，讓我大吃一驚。他們看完整場比賽，那是我首次跟高比相遇。」

高比為她獲勝送上祝賀的同時，亦告誡她不要放鬆手腳，必須繼續努力贏盡一切。二人的忘年友誼自此展開，2019年夏天Sabrina兩度到高比的訓練場跟Gianna一起操練，甚至客串當上Gianna的球隊The Mamba Ballers助教。Sabrina跟高比一直以短訊、電話保持聯絡，也會在球場上見面，那個大學四年級球季她在季初感到有點壓力，高比給她忠告：「做自己，便已足夠（Be you, it’s been good enough）。」

莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）曾獲已故巨星高比拜仁親自指導獲益良多。（Instagram）

每日努力拚盡延續曼巴精神

高比還親自為她指導，傳授他拿手的後撤步（Step Back），以及關於射球的不少仔細技巧和竅門。可惜高比與Gianna 2020年1月在直升機意外中離世，失去這位良師益友讓她十分難過，悲傷過後她明白到跟高比相遇的時間雖短，但二人相遇必有原因，她是高比和Gianna追悼會上致辭時便稱，「我會帶着高比與Gigi的遺志， 每天努力投入比賽……我會致力成為年輕人的榜樣，尤其是熱愛運動的女孩。」

Sabrina銳意延續高比著名的曼巴精神（Mamba Mentality），對籃球專心一致、全情投入，每天努力不懈付出努力和汗水，成為最優秀的自己。她堅守承諾，2020年大學畢業加入WNBA，獲紐約自由人（New York Liberty）以選秀第一名揀中，被譽為「怪物級狀元」。即使首個WNBA賽季第3場比賽便受嚴重傷患影響提早收咧，球隊未能晉身季後賽，翌季她以更強姿態復出。

莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）加入WNBA力戰5季終與隊友合力贏得總冠軍。（Getty Images）

傷患與挫折也擊不退的決心

生涯第6場職業賽已錄得26分、12助攻、10籃板，Sabrina獲得WNBA歷來最快達成「三雙」的紀錄，同時是第一位做到的自由人球員，放眼整個WNBA聯盟亦僅是歷來第10次。紀錄對她來說從來不會陌生，2022年7月她獲得31分、13籃板、10助攻，成就WNBA史上首個30分或以上的「三雙」。

首個全季上陣的賽季，Sabrina助自由人時隔4年再闖季後賽，被列8號種子的自由人奮戰下僅以1分之微被5號種子鳳凰城水星（Phoenix Mercury）淘汰。2022球季自由人整體發揮未如理想之下，Sabrina與隊友侯活（Natasha Howard）挺身而出助球隊力保季後賽資格，改制下以場數1：2負芝加哥天空（Chicago Sky）出局。

連續兩季季後賽首圈止步，擊不碎她的爭勝決心，2023球季與隊友寫下32勝8負的球隊紀錄，季後賽一路戰至最後，自2002年後首闖總決賽。力戰下以1：3不敵拉斯維加斯王牌（Las Vegas Aces）。與冠軍只差一步，Sabrina與自由人2024球季捲土重來，常規賽再次錄得80%勝率，冠軍戰3：2擊退明尼蘇達山貓（Minnesota Lynx），奪得1997年創會以來首個總冠軍。

2024年夏天莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）成為美國贏得巴黎奧運女籃金牌一員。（Getty Images）

「沒有夢想是過份瘋狂」

由3歲拾起籃球跟孿生哥哥一起玩耍開始，Sabrina一路為進步而每天堅持，她說為球隊贏得總冠軍的意義重大，「那是很多人一起艱苦努力和長時間犧牲下的成果。」這個冠軍，她已經等待很多年，大學年代與NCAA冠軍這麼近、那麼遠，WNBA也經過5年時間，她認為一切都是值得的。

2024年夏天，她是美國贏得巴黎奧運女籃金牌一員，Sabrina未因獲得一項又一項冠軍與榮譽而停下腳步，未來繼續為球會和國家隊爭取冠軍的同時，將目光放向推廣女籃和WNBA，啟發下一代勇敢追夢，揚言：「沒有夢想是過份瘋狂」（no dream is too crazy）。