學界3X3籃球挑戰賽下月開鑼　球隊出線獲新球衣　男拔協恩爭衛冕

一年一度的「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」即將在下月開賽，今日（11日）在奧海城舉行開幕禮，並進行抽籤儀式。今年男、女子組各有64支參賽球隊，而今年贊助商更為出線球隊提供新球衣，力爭衛冕女子組的協恩中學，以平常心面對今次賽事。



香港學界3X3籃球挑戰賽今日進行抽籤。（趙子晉攝）

香港學界3X3籃球挑戰賽下月開鑼，今年男、女子組各有64支參賽球隊，除了上年兩組的4強分子，其餘球隊需要透過小組賽爭出線，今日先為小組賽抽籤。今年賽事在下月10日展開小組賽，6月28日上演淘汰賽，兩日同在基督教香港信義會信義中學舉行，而在7月3日的決賽日則移師修頓。

男、女子組出線的24支球隊，將獲贊助商提供新球衣，而上屆4強球隊的代表，今日一同穿上新球衣示人。

上年男、女子組的4強代表穿上贊助商的新球衣示人。（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

上年男子組奪冠的拔萃男書院，今年以全新陣容應戰，由隊長劉志軒夥拍劉熙桐、黃卓熹及鄭旨言出戰，中五的劉志軒希望延續上屆師兄們的佳績，「師兄們上年贏冠軍，或多或少增添我們的壓力，但我們視作是推動力。」雖然男拔四子是全新組合，但他們由中一開始合作，曾經贏得初級組學界馬拉松，所以對默契方面並不擔心。

劉志軒認為，男拔的陣容中不乏射術好及有突破能力的球員，在三人賽甚有優勢，有信心再衝擊冠軍。

男拔隊長劉志軒（右）對球隊默契有信心。（趙子晉攝）

學界籃球班霸協恩中學早前在學界精英賽完成10連霸，轉戰三人賽，同樣以衛冕身份亮相，何施澄與梁瑞昕同樣以平常心應戰，「無論任何一個比賽，我們也是以平常心應付，做好自己就可以。」

協恩今次派出何施澄、梁瑞昕、蔣曉琳和劉衍彤參賽，她在三人賽合作時間不多，但慢慢培養默契，而她們認為平均是她們的優勢，「我們全部都是可打內線又可打外線，大家都具備射波及鏟籃的能力，而且我們在速度都有優勢，在短時間內需要好好把握每個機會。」

何施澄（左）、梁瑞昕認為球隊實力平均就是最大優勢。（趙子晉攝）

蘇黎世保險第5年贊助學界三人籃球賽，蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂表示，希望透過賽事讓更多年青人做運動，以達致身心健康的目標，「我們首年舉辦是疫情，大家都長留在家中，希望靠新穎的3打3籃球，讓年青人多溝通，多出外做運動，希望透過賽事來培養他們的母隊合作精神，支持年青人的身心發展。」

學界三人籃球賽愈來愈盛大，今年共128支參賽球隊，許金桂希望賽事未來繼續擴展，邀請國際學校或舉辦公開賽，甚至衝出香港，在大灣區舉辦賽事也是未來方向之一。

蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂冀賽事未來愈來愈盛大。（趙子晉攝）