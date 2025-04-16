NBA附加賽｜勇士挫灰熊獲季後賽一席　占美畢拿發威轟全場最高分

NBA西岸附加賽，勇士憑占美畢拿（Jimmy Butler）及史提芬居里（Stephen Curry）兩大球星先後爆發，以121：116擊敗灰熊，辛苦地獲得季後賽一席，灰熊則需繼續打附加賽爭奪季後賽席位。



占美畢拿攻入全場最高的38分。（路透社）

「Playoff Jimmy」與居里聯手領勇士入季後賽

勇士隊史3次出戰附加賽未嘗勝果，不過今次有占美畢拿助陣，2年前他曾憑多次出色發揮，助熱火以第八種子身份殺入總決賽。

畢拿在日前常規賽受傷，可他此戰面對灰熊再次化身「Playoff Jimmy」，轟入全場最高的38分；史提芬居里則憑末節爆發，全場攻入36分。

史提芬居里末節連續射入關鍵三分。（路透社）

勇士終打破附加賽魔咒

今仗勇士大部分時間均領先灰熊，第二節中段一度拋離灰熊18分，但灰熊在第三節後段發力追至只有1分差距，並曾在第四節初段反超前。

兩隊末節緊咬比數陷入激戰，餘下約1分鐘時，居里連續射入兩球三分，將比數拉開至117：111，但雙方得分如梅花間竹，亦各有球員六犯離場，勇士終以121：116勝出。勇士獲季後賽特別醒神的畢拿加盟，首度打破附加賽不勝魔咒。

勇士晉級後將會面對西岸2號種子火箭，灰熊則跌入第二輪附加賽，將與帝王與獨行俠的勝方爭奪西岸最後一個季後賽名額。

勇士隊史首次勝出附加賽。（路透社）

NBA附加賽賽果及賽程

4月16日

魔術 120：95 鷹隊（魔術成為東岸第7種子對塞爾特人）

勇士 121：116 灰熊（勇士成為西岸第7種子對火箭）



4月17日

早上7時30分 公牛對熱火（東岸第9對第10）

早上10時 帝王對獨行俠（西岸第9對第10）



4月18日

時間待定

東岸第9對第10勝方對鷹隊，勝者成為東岸第8種子

西岸第9對第10勝方對灰熊，勝者成為西岸第8種子

