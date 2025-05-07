NBA季後賽溜馬英雄重演佐敦神招　東岸頭號種子騎士主場竟吃連敗

NBA東岸準決賽騎士面對4號種子溜馬的系列賽，接連爆出冷門賽果，騎士竟然兩場主場敗陣，身為頭號種子卻陷入落後0：2劣勢，而關鍵人物再次是溜馬主將哈利貝頓（Tyrese Haliburton）。

這位25歲全能後衛早前在首圈對公鹿曾領軍40秒內逆轉7分反勝淘汰對手，讓教練卡利斯利（Rick Carlisle）想起球會傳奇列治米拿（Reggie Miller），今場他更在完場前1.1秒射失罰球後轟進絕殺三分球，重新演繹「籃球之神」米高佐敦的追分神招。



NBA季後賽︱哈利貝頓在完場前1.1秒射失罰球後轟進絕殺三分球，領溜馬場數領先至2：0。（Getty Images）

溜馬再次末段落後7分再反勝

溜馬在準決賽首仗作客騎士，在6位球員得分達雙位數之下以121：112獲勝，騎士今仗不容再失，首節已經以32：15領前17分之多，至第3節完結，騎士以98：84仍握14分優勢，不過第4節永遠才是關鍵。

今場比賽的發展跟對公鹿Game 5加時階段如出一轍，第4節餘下47.2秒，溜馬以112：119又是落後7分。米曹（Donovan Mitchell）的失誤讓溜馬有機會連入兩球，比賽最後27.1秒，比數116：119，溜馬仍落後3分，挺身而出的再次是他——哈利貝頓。

哈利貝頓演活佐敦神招

資深球迷或許都會有印象，當公牛末段落後，米高佐敦為追分博反勝，間中會刻意射失罰球再起手。不知是否刻意而為，哈利貝頓在餘下12.1秒獲得兩個罰球機會，第一球射入，第二球射失後，搶得今仗首個進攻籃板，繼而引球到三分線外，並在完場前1.1秒射進一記24呎的三分球，領溜馬以120：119擊敗騎士。

哈利貝頓的頑強鬥志、末段追分能力和關鍵時刻的冷靜，已獲教練卡利斯利讚揚有列治米拿的特質，今場他甚至將米高佐敦的拿手好戲，進化為升級變奏版，實在堪稱神奇。今場他攻入19分，當中11分是在第4節攻入的。

NBA季後賽︱哈利貝頓再次領溜馬絕殺對手。（路透社）

再次領軍絕殺後豪言：「我們不會放棄」

賽後他說得輕描淡寫，「這就是NBA，更瘋狂的事情都發生過，籃球就是這樣。我們不會放棄，我們受到考驗，但總會找到辦法（贏波）。」

對公鹿一仗，哈利貝頓完場前1.3秒冷靜上籃，領軍從最後40秒仍落後7分，到連入8分反勝淘汰對方出局；今場他更在末段射失罰球後完場前1.1秒轟進三分，卡利斯利教練歸功幸運之神。

溜馬教練卡利斯利賽後說球隊贏得夠運。（路透社）

溜馬教練：「我們贏得夠運」

「明顯地我們贏得夠運，哈利貝頓再次射入神奇一球，贏得比賽。」卡利斯利說，「你不常看到這種事，更別說在一星期內發生兩次。」再次贏揚愛徒「大心臟」的演出，「哈利貝頓再次挺身而出，我們真是很幸運。」

騎士射手米曹繼Game 1後再次攻入全場最得分，今場他獲得48分之餘，同時有9助攻、5籃板和4偷球，可是今場球隊另外三位主將莫比利（Evan Mobley）、加蘭（Darius Garland）和亨打（De'Andre Hunter）均因傷缺陣，米曹末段的失誤亦讓溜馬有機會追上來。今次是騎士自1996年來，首度在季後賽主場吃下兩連敗。