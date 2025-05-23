寧波二中教練疑擊中學生片段網上流傳　東方發聲明：高度重視

社交網站Threads日前流傳片段，一名籃球教練在場邊指導球員時，懷疑出手擊中穿上寧波第二中學男子籃球隊球衣的學生，該名教練是洪啟暉，同樣是東方籃球隊青年軍U14的教練。東方籃球隊隨即發聲明，表示啟動內部調查，該名教練即日起暫停職務，直至調查完成。



日前在Threads流傳片段，一眾穿上寧波第二中學球衣的學生在場邊接受教練指導時，有球員疑被教練出手打中，並配上「阿sir今場冇乜狀態啫，唔使當我沙包咁打」的字句。

第一條片段中，穿上藍色衫的寧波二中教練在球員面前舉手示範戰術，其後以手臂連續三下撞向球員的頭部，該名球員即按住額頭，而教練則繼續講解戰術。該名教練在另一片段指導11號球員時，似是做防守動作，然後一手推向球員的腹部，該球員痛苦地離開鏡頭。

穿上藍色衫的寧波二中教練以手臂連擊學生。（影片截圖）

最後一條片段，該教練與球員圍在一起，突然出手打向11號球員的腹部，該球員按住腹部倒地，另一名紅衣男子上前查看狀況，這名教練當球員四散後，才查看球員的情況。

片段在網上流傳後，網民推斷是洪啟暉，這名教練除了執教寧波二中，亦是甲二球隊愉園﹑乙組海豚﹑香港華仁中學﹑聖公會莫壽增會督中學的教練，今年4月獲東方青年軍委任為U14青年梯隊教練，而這名教練的社交網站隨即變成私人。

東方籃球青年軍昨晚發聲明回應事件，確認網上流傳片段的教練正是洪啟暉，球會對事件高度重視，立即啟動內部調查的程序，並從即日起暫停洪啟暉在球會內的職務，直至調查完成。東方強調，球會要求教練團隊遵守專業操守，將根據相關規定處理此事，確保各方獲得公正的結果，而結果將在完成調查後公布。

洪啟暉是東方籃球隊的梯隊教練。（東方籃球隊Facebook截圖）