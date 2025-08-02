占美畢拿專訪｜期待在香港開自家品牌咖啡店　未來推動青少年籃球

占美畢拿（Jimmy Butler）繼2023、2024年後第三度訪港，8月1日晚上在啟德體藝館習藝坊出席贊助商活動，並接受《01體育》專訪。

他在專訪中透露，一定會在香港開設他的自家咖啡品牌「Big Face Coffee」 實體店，更誇張地說未來考慮一年到訪香港五次。

採訪及撰文：賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員何穎瑤、周璟軒



（廖雁雄攝）

作為咖啡迷的畢拿，疫情期間開始鑽研咖啡技藝，着迷於咖啡豆品種和沖泡技術，更學習Latte拉花藝術，甚至參加拉花比賽。他曾前往中南美洲和非洲的咖啡莊園了解咖啡產業，又於COE（Cup of Excellence）投得來自薩爾瓦多的頂級咖啡豆，加上由洪都拉斯、厄瓜多爾、哥倫比亞和埃塞俄比亞「入貨」，終在2021年開設了自家咖啡品牌「Big Face Coffee」。

在他的咖啡店裏，畢拿希望大家能感受他的品牌、他的咖啡，還有當踏入Big Face Coffee時，感受到當中的文化及樂趣。因此，他希望擴充業務，除了在美國本土，亦於全球各地開設分店。

（Getty Images）

期待在港開Big Face Coffee分店

畢拿提到，有意將Big Face Coffee帶到香港，他強調一定是一間真正的門店，不只是快閃店：「我喜歡任何能令我去到不同國家和城市的機會，去認識那裏的文化。所以，為什麼不在這裏開一間Big Face Coffee？為什麼不一年來這裏一、二、五次享受咖啡呢？」但當被問到香港的Big Face Coffee何時面世，他說：「我暫時也不知道，但我肯定的是這一定會發生。」

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「籃球沒有一步登天」

訪問前，畢拿在贊助商活動剛跟一眾小朋友打籃球，他認為香港有非常好的籃球氛圍：「特別是當你還是小孩的時候，大家都不知道未來是怎樣，但在你有機會跟專業籃球員打球的瞬間，跟朋友或剛認識的人打球時，你的笑容、你享受其中、你在建立聯繫時，這些關係會比任何籃球賽、任何籃球生涯維持更久，這是維持一生的。」青年時期經歷被生母趕出家門後遇良友，獲好友一家接納的畢拿，看來對人與人之間的感情感受尤深。

畢拿亦希望進一步推動年輕人的籃球發展，他提醒大家不要一步登天，大家可能只看到他的光鮮一面，但沒有以前的基礎、運球及基本投球的練習，根本無法繼續前進。他期望在香港推動青少年籃球發展，舉辨更多訓練營，教導年輕人所有關於打籃球的事；他特別寄語在籃球生涯遇到挑戰的人：「生命中各方面都遇到障碍，無論是什麼，都不代表你需要放棄。你要繼續相信自己，跳過這些障碍、在底下穿過、直接走過去，無論你用什麼方式，去征服這些障碍吧！」

（廖雁雄攝）

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「凝聚力才是無價的」

現年35歲的畢拿強調，只要身體允許將持續征戰賽場，但未來更希望能多陪伴子女成長。被問及加入勇士隊的感受，畢拿直言：「出色的隊友、卓越的團隊，一切都很不可思議。」他亦提到本季優勢：「這次我能參與完整訓練營和整個賽季，當我們明確方向後，會展現更強實力。」

進入NBA第15個賽季，畢拿笑稱「我（Big Face）永遠在場」，但也嚴肅表示：「只要還能打，我就會繼續。我仍熱愛訓練和征戰。」不過他也坦言，未來退役決定將以健康與家庭為重：「最重要的是能多陪伴孩子。現在因全球比賽錯過他們太多成長時刻，退役後我希望能盡量留在家中。」

（廖雁雄攝）

以關鍵時刻爆發聞名的畢拿，對「季賽占美」（Playoff Jimmy）這個綽號淡然處之：「我只是做球隊需要的事。我每年都有新綽號，今年說不定又換一個。」他強調備戰心態：「當隊伍需要我的最佳表現時，我就必須站出來。」但對於層出不窮的綽號，他表示：「還是叫我占美畢拿三世（Jimmy Butler The Third）最自在。」

被問及籃球生涯最珍貴的收穫，畢拿眼神堅定地回應：「毫無疑問是並肩作戰的兄弟情。」這位以強硬球風著稱的球星難得流露感性一面：「當你表現掙扎時，正是這些夥伴會把你拉起來。這種凝聚力才是無價的。」