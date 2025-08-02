占美畢拿訪港｜到訪啟德體藝館指導青少年　學校探訪因黑雨取消

NBA球星占美畢拿（Jimmy Butler）的訪港行程儘管受黑雨影響，原定今日（2日）舉行的學校探訪因暴雨而取消，但首日（1日）的青少年籃球特訓及今日（2日）下午尖沙咀旗艦店見面會仍吸引大批球迷支持，現場氣氛熱烈。

採訪及撰文：賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員周璟軒



昨晚（1日），占美畢拿（Jimmy Butler）現身啟德體藝館，參與Li-Ning青少年籃球挑戰賽「未來由我」特訓日，活動開始前已有過百名球迷在場外等候。他在活動中特別提到，見到球迷高舉「Big Face」標語和金州勇士球衣時，感到十分親切。

（廖雁雄攝）

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畢拿隨後與所有年輕球員合影，接着展開訓練環節。他先指導學員訓練，不僅協助學員完成左手上籃，更積極防守；當籃球卡在籃框時，他更跳起幫忙取下，引來全場掌聲。當女球員的訓練環節完結時，畢拿主動與所有球員擊掌鼓勵，並稱讚她們表現出色，尤其是投籃能力令他印象深刻。他鼓勵年輕球員要享受籃球帶來的快樂，保持積極樂觀的態度。

（廖雁雄攝）

訓練環節結束後，畢拿與年輕球員合演「Game of 56」3對3友誼賽。比賽歷時40分鐘，混合男女球員同場競技，畢拿所屬的藍隊與其他三隊切磋，由先獲得56分的隊伍獲勝，此分數呼應占美畢拿職業生涯的最高得分紀錄。

（廖雁雄攝）

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旗艦店分享設計理念

今日（2日）下午，畢拿出席他在香港的最後一場公開活動，現身尖沙咀Li-Ning旗艦店。儘管稍早前的學校探訪因暴雨取消，但無阻球迷熱情，現場仍有不少球迷冒雨追星。

（梁鵬威攝）

他在活動中詳細介紹了Jimmy Butler 3香港限定配色籃球鞋的設計靈感，該設計取材自香港街頭經典雪糕車，希望能喚起港人的集體回憶。同時，他也分享了即將推出的Jimmy Butler 4系列設計理念。

雖然香港站的行程緊湊，但畢拿表示感受到本地球迷的熱情支持。在結束香港站活動後，他將繼續前往深圳、武漢、青島和北京，完成今次中國行的後續行程。

（梁鵬威攝）

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