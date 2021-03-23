NBA︱占士照X光後不樂觀有待MRI報告　雙星齊傷湖人內部打定輸數

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-23 15:00

湖人主將勒邦占士（LeBron James）受傷「無限期休戰」的消息一出，震驚球壇。最新消息指，占士照過X光後，傷勢並不樂觀，目前有待磁力共震（MRI）報告，進一步了解他的傷勢。 據了解，湖人內部已作好最壞打算，將失去占士好一段時間。問題是，「這段時間」到底多長？

湖人日前主場對鷹隊一戰，勒邦占士在一次爭波被失去平衡的對手所羅門希爾身體壓向下盤，右足踝壓至扭曲。

占士的足踝被壓至向內扭曲。（影片截圖）

【占士受傷過程連環圖】（按圖放大）

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占士到底要傷幾耐？

LBJ劇痛之下，竟然能夠繼續作賽，並在下一個攻勢射入三分球。他隨即大步跑向後場協助回防，一度令人以為他沒有事，然而他跑多幾步之後似乎感到痛楚，開始一拐一拐。成功叫暫停後立即直入更衣室，球隊其後宣布占士「右足踝扭傷」未能繼續作賽，並將他列為「無限期休戰」，未有復出歸隊的時間表。

如此大陣仗，幾乎令人以為占士已提早收咧，ESPN著名體育記者Adrian Wojnarowski爆料，「他們仍在評估傷勢，我被告知湖人已為失去占士3星期至1個月作準備。」他指出，「那是這種傷患的正常復出時間表……占士在生涯中多次顯示他快速從傷患中康復的能力，但今次並不容易，湖人可能為他缺陣數星期而非數天來作準備。」

這段時間看似不長，惟對湖人今季成敗舉足輕重。

【NBA】湖人終極噩夢出現 勒邦占士受傷暫無歸期 隊友齊插對手

占士不能上陣，戴上保護腳套觀戰。（美聯社）

【湖人落難雙星：占士+AD】（按圖放大）

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湖人今季提早玩完？

「湖人今季已提早玩完？」成為不少媒體的炒作標題，到底那是否事實，不如看看客觀事實再作衡量。

由美國時間3月22日湖人在占士缺陣下以94：111負太陽一仗起計算，如LBJ缺陣3星期，將錯過直到4月11日合共11場常規賽事；若要唞足1個月，缺陣場數則增至15場。

目前湖人已進行43場賽事，在西岸排第三位，領先直入季後賽最後一席的第六位只有2.5場優勢，就算跟季後賽附加賽最後一席的第十位，亦只有6.5場之差，在占士與另一主將安東尼戴維斯雙雙缺陣之下，形勢十分不利。

【重溫：占士受傷後入三分再離場】（按圖放大）

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難以計算的形勢

從占士傷出一戰湖人以94：99不敵鷹隊、周一晚占士缺陣之下再以94：111負太陽可見，紫金軍團失去占士和AD之下實難寄予厚望。

如果兩人同時缺陣一個月，即是餘下的29場比賽，有15場不能上陣。這15場賽事假如凶多吉少，意味兩人復出後立即要在最後14場搏盡爭出線，似乎有點不太現實。2018/19球季占士曾養傷兩個月，那一季湖人經過「休養生息」之下，翌季即封王。今季會否像那季一樣，還是搏盡力求衛冕，十分視乎占士和AD缺陣之下的連場戰績。

10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：

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占士連續第1066場攻入10分以上，無奈受傷中途離場。（Getty Images）

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重溫：占士受傷過程片段