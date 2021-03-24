NBA｜湖人「顏色地帶」輸足62分　雙星缺陣內線嚴重受創（有片）

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-03-24 12:48

隨着勒邦占士（LeBrin James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）先後受傷，湖人戰力立即下降。今日面對擁有「怪物」威廉臣（Zion Williamson）的塘鵝，湖人內線有如粉碎，最終遭對手128：111擊敗。

勒邦占士受傷右腳踝嚴重扭傷，安東尼戴維斯也在養傷狀態，兩名巨星的缺陣對湖人內線嚴重受創。

塘鵝128：111擊敗湖人。（美聯社）

作客塘鵝，紫金軍團在第一節仍有「拉鋸」能力，惟第二節起「顏色地帶」連番遭對手轟破。易邊後湖人如兵敗如山倒，塘鵝一下子把差距拉開至26分。

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+ 4 + 4 + 4

安東尼戴維斯未有上陣，但亦有與隊友一起熱身。（Getty Images）

餘下來的「垃圾時間」塘鵝派上後備「消磨」，最終大勝一場。威廉臣今仗13投9中、罰球10投9中的高命中率拿下27分，連同9籃板、5助攻；恩格林（Brandon Ingram）面對舊東家則有34分進賬。

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+ 8 + 8 + 8

威廉臣表現全面，拿下27分、9籃板、5助攻。（美聯社）

事實湖人今仗的三分比塘鵝多，奈何於「顏色地帶」輸足62分，籃板方面亦完全比下去，可見沒有了勒邦占士及安東尼戴維斯，防線變得脆弱。湖人錄3連敗後即將進入「魔鬼賽程」，接下來6場將面對76人、騎士、魔術、公鹿、帝王及快艇，未幾更要碰上籃網。

賽事精華：

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