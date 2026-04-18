NBA｜勇士不敵太陽無緣季後賽　主帥卡爾談去留「永不離開居里」

NBA附加賽今日（18日）決出進入季後賽最終名次，金州勇士在爭奪西岸第8種子之戰，以96：111不敵鳳凰城太陽，今季正式完結。勇士全場有高達21次失誤，失掉30分是輸球主因，落敗後總教練卡爾（Steve Kerr）與勇士的合約在季後完結，對於未來動向他表示，「我永遠不會離開Steph。」



勇士開局就被太陽打出一段33：15的攻勢，第2節調整後至完半場前，一度將分差縮小至落後5分，但進入下半場，第3、4節依舊守不住太陽的攻勢，加上居里被嚴密看管，全場僅得17分，最終落敗無緣季後賽。

居里被嚴密看管，全場僅得17分。（Getty Images）

卡爾賽後率先盛讚對手表現，「真的必須稱讚太陽打得非常好，第一節已給予我們痛擊，相當有侵略性的防守，製造了很多失誤。」

太陽晉級硬撼衛冕雷霆

太陽主將謝倫格連（Jalen Green）全場20投14中轟入36分，其中三分球14投8中，而戴雲卜克（Devin Booker）亦貢獻20分。太陽鎖定西岸第八種子的席位後，將在周日季後賽首輪硬撼衛冕總冠軍、西岸「一哥」雷霆。

勇士的祖蒙特格連比賽末段被驅逐離場。（Getty Images）

隨着球季結束，勇士的未來如何重建也備受關注，卡爾透露，「我的計劃是先休息一至兩星期，然後我找老闆拉各（Joe Lacob）和總管鄧李維（Mike Dunleavy）好好談一談。我們一直保持良好的合作關係，我會先了解他們的想法，再交換我的想法，關於球隊未來的方向。」

居里被嚴密看管，全場僅得17分。（Getty Images）

卡爾續指，「我不知道再來會發生什麼事，我仍熱愛執教，但是我明白這種工作總有一天會結束，有時候就是需要注入新血與新的想法。」卡爾又提到他的底線，「明年我不想去其他NBA球隊當教練，也不會在沒有居里的球隊執教。我永遠不會離開Steph。」

卡爾未決定來季是否留在勇士，僅表示「我永遠不會離開居里。」（Getty Images）

卡爾在勇士擔任總教練已達十二年（2014-26），期間4度摘下總冠軍，他與居里和祖蒙特格連（Draymond Green）是由最初留存至今的鐵三角。他在2024年與球隊續簽2年價值3500萬美元的合約，是當今NBA最高薪的總教練。