NBA｜勒邦占士選擇投效76人令人意外　組四巨頭決心衝擊生涯第5冠

NBA超級巨星、現年41歲的勒邦占士（LeBron James、LBJ，暱稱大帝）正式為下一個東家作出決定，宣布大幅減薪加盟東岸勁旅76人，將與艾比迪（Joel Embiid）、泰利斯麥斯（Tyrese Maxey），以及新加盟的謝蘭布朗（Jaylen Brown）組成「四巨頭」，衝擊個人第五座總冠軍。



落實征戰職業生涯第24季的LBJ，去季結束後宣布離開效力8年的湖人，成為自由身球員。經過長時間考慮後，在香港時間周五（24日）深夜，宣布最新去向，美國傳媒更戲稱今次決定為勒邦占士的「 Decision 4.0」，宣告重返東岸加盟76人。

占士決定加盟76人，展開生涯第24個球季，衝擊個人第5冠。（路透社）

據悉，占士與76人將簽下一份兩年800萬美元老將底薪合約，第二年附帶球員選項，年薪較上季在湖人相差逾13倍。

占士隨後在社交網站發帖文，坦承去季完結後曾萌生去意打算退役：「當上個球季結束時，我真的以為自己要退役了，當時我還沒準備好公布任何東西，因為知道需要時間來決定，最後發現自己依然深深熱愛籃球。」

費城街頭已有廣告版歡迎勒邦占士加盟。 （Getty Images）

此外，「大帝」又向球迷解釋加盟76人的原因：「這是我職業生涯最後一次決定，今次決定並非為了錢及家人，在這個階段仍然奮戰，是因為依然渴望付出、打拼、競爭及獲勝，亦渴望有機會再次體驗奪冠滋味，相信我能協助費城76人成為一支冠軍球隊。」占士又感謝以往曾效力的球隊所在地洛杉磯及邁亞密的球迷。

現年41歲的占士於洛杉磯湖人度過8個球季，曾率領球隊在2020年奪得總冠軍。他亦曾先後為克利夫蘭騎士及邁亞密熱火效力。占士將會在76人隊展開個人第24個賽季。