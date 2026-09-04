香港金牛有望明年征戰CBA　中國籃協改革升降制　季尾設附加賽

香港金牛自從2023年組軍以來，在全國男子籃球聯賽（NBL）所向披靡， 2024至2026年達成三連冠霸業。其實球隊一直以征戰中國男子職業聯賽（CBA）為目標，惟只聞樓梯響，直到近日終有眉目，有望於2026/27季尾憑升降級附加賽爭取CBA入場券。



香港金牛總經理孫欣偉今日向傳媒表示，球會近日收到「中國籃球協會關於印發職業聯賽升降級辦法和競輾規程（徵求意見稿）的通知」，中國籃協擬於2027年4月正式啟動CBA和NBL的升降級附加賽機制，CBA常規賽最後兩名與NBL前兩名球隊，將以交叉對賽形式合演兩回合淘汰賽，並疊加工資帽准入審核，以競賽形式及職業准入的兩項標準，決定2027/28年度的CBA升班隊伍。

香港金牛目前於內地訓練，為新球季積極備戰。（公關提供）

孫欣偉表示，球隊今季一定以NBL冠軍為目標，期望透過附加賽爭取征戰CBA。他表示：「香港金牛成立以來，一直以CBA為目標，來到2027年，這道門終於打開。球隊今季一定積極擴軍，除了之前已經簽入楊和、前CBA狀元區俊炫、CBA球員董灝及張嘉許，稍後有望與一名國家隊成員達成協議。」

香港金牛為新球季增兵，包括香港球員楊和。（公關提供）

要征戰CBA，就要有自己的主場，然而場地一直以香港金牛面對的問題。孫欣偉表示，如果取得CBA入場券，啟德一定是主場之選，「因為啟德是香港唯一一個符合CBA規格的場地」，然而仍然與各持份者商討方案。至於今季NBL賽事，孫欣偉透露，預計有6至10場賽事在啟德體藝館舉行，球會更特地斥資過百萬購入專用地板，「啟德的地板單是裝拆要花三日，但我們這種地標只需4小時便完成組裝，同時符合國際標準」。金牛亦已開售新球季季票，有興趣球迷可瀏覽香港金牛官網購票。