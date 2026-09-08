NBL｜中國隊未來核心王俊杰加盟香港金牛　續戰NCAA汲取經驗

香港金牛籃球隊總經理孫欣偉日前透露新球季大計，球隊為了力爭於季尾憑附加賽升上CBA，這段時間積極增兵，他日前透露球隊已跟一名中國國家隊成員達成協議，根據全國男子籃球聯賽（NBL）昨日（7日）公布新球季「報備合同球員名單」，金牛這名新兵是現役國手王俊杰。



根據NBL官方文件，香港金牛總共為16名球員報備合同，包括新加盟的香港球員楊睿騏、楊和、吳委峻，以及清華大學明星控衛石奎、前CBA狀元區俊炫等，最矚目的一定是國家隊成員王俊杰。

王俊杰。（FIBA圖片）

年僅21歲的王俊杰身高2.06米，被視為男籃國家隊未來的鋒線核心。他近年在國際賽場上表現亮眼，去年7月首度入選國家隊，即協助球隊勇奪亞洲盃亞軍，創下國家隊自2015年以來在亞洲盃的最佳成績。王俊杰亦憑場均13分、4.2籃板、1.3助攻的數據，入圍該賽事的「全明星五人」陣容。剛剛於8月底舉行的世界盃亞洲區資格賽中，王俊杰在國家隊面對卡塔爾與黎巴嫩的兩場賽事中亦有披甲。

王俊杰。（FIBA圖片）

香港金牛回應指：「球隊已跟王俊杰簽約，並向官方備案，但具體細節仍需待球員真正註冊成功後再作公布。」據悉，王俊杰現階段仍會將發展重心放在海外，今年剛轉校至麻省大學（University of Massachusetts）的他，會繼續出戰NCAA賽事，努力追逐征戰NBA的夢想，預計他短時間內未必會歸隊為香港金牛上陣。