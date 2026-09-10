中國籃協今季落實聯賽升降制　香港金牛力爭升班參戰CBA

中國籃球協會正式公布2026/27賽季CBA與NBL聯賽設立升降制，現時正征戰NBL（全國男子籃球聯賽）的香港金牛對此感到振奮，盼升降制改⾰有望加快香港體育職業化及產業化步伐，為本地籃球發展開啟全新篇章。



中國籃協今季落實推行CBA與NBL之間的升降制。（公關提供）

中國籃協職業聯賽升降級附加賽詳情如下：

一、升降級附加賽競賽規則：

比賽分組：

NBL第1名 VS CBA第20名；NBL第2名 VS CBA第19名；勝者晉級

比賽賽制：

NBL球隊前兩名與CBA球隊最後兩名，會各進行一場主場比賽，共兩回合，由NBL球隊先作主場，兩場比賽累積比分決定勝負；如在第二場比賽結束時，兩場比賽累積比分相同，進行5分鐘加時賽，直至分出勝負。

比賽時間如下： 日期 對賽主客雙方 4月15日 NBL第1名 VS CBA第20名 4月17日 NBL第2名 VS CBA第19名 4月19日 CBA第20名 VS NBL第1名 4月21日 CBA第19名 VS NBL第2名

二、賽後評估：

升降級附加賽的勝者球隊必須通過中國籃協賽後綜合評估，以獲得下一賽季CBA聯賽的准入評估資格

三、結果公佈：

中國籃協將於附加賽結束後60天內，在官網公布下一賽季CBA聯賽准入評估資格的球會

香港金牛力爭征戰CBA。（公關提供）

香港金牛成立的初衷，正是希望能代表香港參與CBA聯賽。過去三年球隊默默耕耘，憑着的出⾊表現，成為推動聯賽流動性的⼒量。香港金牛特別感謝中國籃協給予寶貴機會，同時感謝香港特區政府文化體育及旅遊局、啟德體育園及修頓場館在球會成⻑過程中的鼎⼒⽀持。

無法長期使用啟德體藝館作為主場，是香港金牛面對難題之一。（公關提供）

作為紮根香港的職業籃球隊，香港金牛深感責任重⼤，球會將繼續增強陣容、引入更⾼⽔平的球員和外援，並為教練團與球員提供最專業的⽀援，全⼒爭取升降級附加賽席位，⽬標成為⾸⽀以香港為主場的CBA球隊。

香港金牛表示，全力爭取升班進軍CBA。（公關提供）

香港金牛創辦⼈兼香港金牛教育慈善基⾦會董事⻑錢濤先生表示：「香港金牛自成立以來，⼀直致⼒促進內地與香港的體育交流。香港金牛在香港的運營與發展，離不開社會各界夥伴的悉心支持；我們期待球隊積極備戰，爭取站上CBA聯賽舞台，為香港回歸祖國30周年增添光彩。」

香港金牛為新球季增兵，包括香港球員楊和。（公關提供）

香港金牛同時將加碼投資本地青訓，全⼒發掘與培養擁有CBA實⼒的香港球員，總經理孫欣偉先生稱：「我們希望為香港年輕球員建立⼀個頂級舞台，終極⽬標是在球隊站穩陣腳後，讓更多香港新⼀代球員踏上這個夢寐以求的賽場，為香港籃球發光發熱。」

香港金牛目前於內地訓練，為新球季積極備戰。（公關提供）

香港金牛期望球隊若能進軍CBA，能把這個亞洲頂級職業聯賽帶到香港，令香港擁有⾃⼰的CBA主場，點燃全港市⺠對籃球運動的狂熱，帶動本地體育旅遊及盛事氣氛。香港金牛誠邀特區政府、各界合作夥伴及全港市⺠成為我們⾝後最強⼤的第六⼈，⼀起為這項歷史創舉⽽努⼒。