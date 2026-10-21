NBA｜勒邦占士首披76人戰袍準3雙反勝紐約人　破地標戰全敗魔咒

【籃球】NBA 2026/27年賽季今日（21日）正式開鑼，費城76人作客紐約人，最終以6分之差贏球，有趣的是，本場比賽繳出接近三雙數據的勒邦占士（LeBron James），終結自己一項難堪的連敗紀錄。



76人今天在客場交手紐約人之戰，是勒邦占士轉隊後的首場常規賽，此戰他攻下14分，抓下9籃板、傳出7次助攻，表現相當全面，除了他之外，團隊還有5名球員得分上雙，麥斯（Tyrese Maxey）攻下全場最高的28分、同為新援的謝蘭布朗（Jaylen Brown）也有19分進帳。

勒邦占士（左）與同為新援的謝蘭布朗（右）。（Reuters）

這場比賽76人在下半場發威，單節打出29：18的攻勢，最終完成逆轉，以106：100擊敗衛冕軍，勒邦占士賽後受訪時說：

我還在找比賽感覺，畢竟我只跟這支球隊打了2個多禮拜，不過我喜歡我們的比賽方式，特別是防守端。

值得一提的是，勒邦占士過往只要為球隊打的第一場比賽，從沒有贏過，像是2003年剛踏入NBA賽場，為克里夫蘭騎士打的首戰、2010年加盟邁亞密熱火的初登板、2014年重返騎士的第一場比賽以及2018年和洛杉磯湖人簽約後的開幕戰，但是今晚為76人效力首戰就率隊贏球，也讓他終止這個難堪的紀錄。

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