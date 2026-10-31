香港⾦⽜辦誓師⼤會暨慈善賽　劍指NBL四連霸全⼒衝CBA

香港⾦⽜今⽇假灣仔修頓舉⾏「2026⾄2027賽季誓師⼤會」及「香港⾦⽜ X 甲⼀慈善賽」。球會正式公布新賽季完整陣容及發展藍圖，並透過慈善賽與本地籃球界攜⼿推動公益，為新球季揭開序幕。



香港⾦牛舉⾏「2026⾄2027賽季誓師⼤會」及「香港⾦⽜ X 甲⼀慈善賽」。 （香港金牛提供）

誓師⼤會上，多位備受矚⽬的新加盟球員⾸次⾝披⾦⽜戰袍正式亮相，包括港隊代表楊和、前CBA選秀狀元區俊炫、清華⼤學明星控衛⽯奎，⽽曾於NBA效⼒密爾⽡基公鹿及克⾥夫蘭騎⼠等球隊的麥卡（Thon Maker）更成為全場焦點之⼀。連同原有核⼼班底，香港⾦⽜新賽季陣容實⼒全⾯升級，

香港⾦牛舉⾏「2026⾄2027賽季誓師⼤會」及「香港⾦⽜ X 甲⼀慈善賽」。 （香港金牛提供）

隨着中國籃球協會正式開通職業聯賽升降級機制，香港⾦⽜再次明確球隊發展⽅向，將以晉⾝中國男⼦籃球職業聯賽（CBA）為⾸要⽬標，⼒爭成為⾸⽀以香港為基地登上中國最⾼⽔平職業籃球舞台的球隊。同時，球隊亦將以衛冕⾝份出戰NBL聯賽，全⼒挑戰歷史性的四連霸。

香港⾦牛舉⾏「2026⾄2027賽季誓師⼤會」及「香港⾦⽜ X 甲⼀慈善賽」。 （香港金牛提供）

楊和分享對新球季的期待，他表⽰：「能夠代表香港⾦⽜出戰，對每位球員⽽⾔都是榮譽，更是⼀份責任。我們會繼續全⼒投入訓練，在場上團結⼀致、全⼒爭勝，展現香港⾦⽜的精神。我亦希望透過實際表現，證明球隊具備挑戰 CBA 舞台的實⼒。」

香港⾦牛舉⾏「2026⾄2027賽季誓師⼤會」及「香港⾦⽜ X 甲⼀慈善賽」。 （香港金牛提供）

對於球隊新球季⽬標，主教練解立彬亦充滿信⼼：「新球季即將展開，我希望每位球員都能珍惜機會。無論訓練還是比賽，都要以最⾼標準要求⾃⼰。我們的⽬標非常明確，就是爭取NBL四連霸以及衝擊CBA。」

香港⾦牛舉⾏「2026⾄2027賽季誓師⼤會」及「香港⾦⽜ X 甲⼀慈善賽」。 （香港金牛提供）

香港⾦⽜將於下⽉正式展開新賽季征途。球隊將連續第⼆年出戰CBA球會盃，於11⽉19⽇迎戰⻑⽩⼭恩都⾥，翌⽇則對陣廣州智都集團。球會期望透過與 CBA 球隊正⾯交鋒，進⼀步檢視備戰成果，展⽰球隊競爭⼒，為未來衝擊 CBA 累積寶貴經驗。完成球會盃賽事後，香港⾦⽜將於 11 ⽉底正式展開 NBL 新賽季賽程，向隊史⾸個四連霸⽬標全⼒進發。

香港⾦牛舉⾏「2026⾄2027賽季誓師⼤會」及「香港⾦⽜ X 甲⼀慈善賽」。 （香港金牛提供）

香港⾦牛舉⾏「2026⾄2027賽季誓師⼤會」及「香港⾦⽜ X 甲⼀慈善賽」。 （香港金牛提供）

另外，「香港⾦⽜ X 甲⼀慈善賽」賽事，特別邀請本地甲⼀聯賽球隊南華、滿貫、永倫、崇德⾶鷹及康仁福建派出球員組成「甲⼀邀請隊」，與香港⾦⽜同場競技，最終香港⾦⽜以 103：85 勝出賽事。

香港⾦牛舉⾏「2026⾄2027賽季誓師⼤會」及「香港⾦⽜ X 甲⼀慈善賽」。 （香港金牛提供）

總經理孫欣偉表⽰：「作為香港職業籃球隊，我們⼀直希望能夠與本地籃球界攜⼿合作，共同推動香港籃球發展。今次能夠促成這場慈善賽，不但為球迷帶來精彩賽事，更讓香港職業籃球與本地甲⼀聯賽球員有寶貴的交流機會。我們⼗分珍惜與香港籃球界建立的深厚聯繫，未來亦會繼續舉辦更多不同形式的活動，凝聚各界⼒量，⼀同推動香港籃球向前發展。衷⼼感謝特區政府、球迷及合作夥伴⼀直以來的⽀持，新賽季我們必定全⼒以赴，以更出⾊的表現回饋⼤家。」本次賽事⾨票收益於扣除成本後，將全數撥捐慈善團體保良局，⽤作推廣青少年服務。

香港⾦牛舉⾏「2026⾄2027賽季誓師⼤會」及「香港⾦⽜ X 甲⼀慈善賽」。 （香港金牛提供）