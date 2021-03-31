【籃球星座】十二星座強弱大不同　盤點NBA本地球員分類

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-31 18:47

人有不同性格，籃球員有不同風格，星座一樣有得解釋。 效力女子甲組球隊安青，現職塔羅占卜師的許芷瑜為《Jumper》讀者用另一個角度解構籃球員，從十二個太陽星座的分類看看大家屬於那一種打法和性格。

許芷瑜，效力女子甲組球隊安青，現職塔羅占卜師。（張倩儀攝）

白羊座球員（3月21日~ 4月19日）：

白羊屬火象星座，本身就會更熱愛運動，也很需要活動、出汗。有機會性格會比較暴躁和衝動，在場上未必是最好的戰術執行者，也是比較有自我想法的一群。也不能說是「獨食」，但相對有主見，也會較多看見「插花」，個人能力強也熱愛在場上表現自己。

+ 6 + 6 + 6

金牛座球員（4月20日~ 5月20日）：

金牛座屬土象，性格會較沉實，做事不愛高調，害怕改變。主張「練球時練球」未必會「打卡」，在社交媒體上表達較弱。性格促使金牛座的球員會願意花時間在專項上，專注且有耐心，願意一步步慢慢進步，也會隊中的得分型球員。

+ 9 + 9 + 9

雙子座球員（5月21日~ 6月21日）：

大多會當籃球只是生命中的其中一項興趣，有可能只是因為籃球能帶來樂趣，好玩才繼續打籃球，也可能球隊內一個社交的重要人物，維繫隊友。雙子座在球場上常常因為搖擺不定，難以在第一時間做決定，會比較跳脫。

+ 5 + 5 + 5

巨蟹座球員（6月22日~ 7月22日）：

巨蟹座球員傾向內斂，是有想法也不會主動說出口的人，即便是隊友有錯也不太會指指點點。屬於會自己默默做，默默承受的球員，而不太會主動問意見。

+ 8 + 8 + 8

獅子座球員（7月23日~ 8月22日）：

獅子座會傾向想做隊長、領袖的角色，未必是球技最好的一個，但卻會想為球隊做一個組織和計劃的人物；會想團結隊友向同一個目標，制定球隊大方向等。在球場上會是一個多意見，也有主見的人，主動向隊友提出建議。

+ 6 + 6 + 6

處女座球員（8月23日 ~ 9月22日）：

屬於對自己有着高要求的球員，不管是攻勢上的決定，還是訓練上的內容，都是一絲不苟的。對於自己做得不好的地方會有很多分析，不停反思，也會有很多計劃，自律、聽話，井井有條的人。

+ 9 + 9 + 9

天秤座球員（9月23日 ~ 10月23日）：

天秤座的球員也屬於偏社交的角色，很多時會因為隊友而留隊。打球風格也傾向先遷就隊友，再去想自己，很願意和球隊磨合，也是容易控制的球員，配合度高，容易成為球隊的精神領袖，作為球隊的溝通橋樑。可是在球場上也不時會搖擺不定，有時會耽誤了攻防的最好時機。

+ 6 + 6 + 6

天蠍座球員（10月24日 ~ 11月21日）：

屬水象星座的天蠍座在球場的視野會比較獨到，位置上、傳球的都比較好。因為天蠍座球員的本質比較敏感，所以留意到的地方也會比較多，也容易察覺到不同隊友的特性。隊友的長短處，也懂得善用不同隊友的技能，心思細密。

+ 5 + 5 + 5

人馬座球員（11月22日 ~ 12月20日）：

人馬座球員都傾向簡單，也有自己的一套，不算是配合度高的球員。除了板斧、打法都屬直接的球員外，和隊友磨合也是直來直往，有不滿和不好的地方會單刀直入。但人馬對於別人的意見都是聽了就算，有時候也未必有聽「入耳」，因為還是有自己一套，會做自己最拿手的事，未必會試新的方法。

+ 2 + 2 + 2

山羊座球員（12月21日 ~ 1月20日）：

山羊座球員是比較踏實，不會有太多花巧的招數，不管是動作、打法、表現都會是實際的一群。例如上籃就只會想要好好的入這一球，不會想去做「穿腰」、「假動作」等等。實用性為主，也有想法，但不會想和隊友正面衝突，反而會想私下去溝通，也算是內向的球員。

水瓶座球員（1月21日 ~ 2月19日）：

水瓶座球員的籃球理念或理想是很大的，會有自己理想的球隊甚至是球壇；很懂得激勵其他人去配合自己，完成自己的目標，算是有一定程度感染力的人。就算技術不是最好，但少了他會感覺少了精神領袖。

+ 6 + 6 + 6

雙魚座球員（2月20日 ~ 3月20日）：

雙魚座球員在球場的上表現也和性格一樣情緒化，心情好就好，心情不好就表現下降，會因為周遭的環境而出現很多的情緒。但屬水象星座的雙魚比起一般星座的視野和空間感會更好一點，也是因為內心細膩且敏感。