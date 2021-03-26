【新疆棉花】CBA球員任Nike代言人遭網民圍剿　周琦改穿李寧現身

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-26 19:30

近日不少國際品牌如H&M、Nike、Adidas均就表態產品不用新疆棉花，引來大量中國網民圍剿，揚言抵制該品牌。 其中，中國男子籃球代表、效力CBA新疆隊的周琦就率先行動，在輪休的一場改穿CBA官方的白色李寧連帽背心，更回應網民：「嗯，支持大美新疆」。

Nike早前在一份聲明中表示，目前沒有使用新疆出產的製品，並表示往後也不會使用來自新疆的材料。中國內地所有網購平台均將Nike產品下架，如淘寶、得物、拼多多等。

周琦改穿CBA官方李寧外套。（新華社）

中國明星王一博在Nike表態後表示與其解約，更在微博上發布抵制品牌的訊息。籃球界方面，Nike中國代言球星之一的周琦也在網上表示自己支持新疆棉花，遭網民圍剿：「脫了你的Nike吧。」周琦則回應：「嗯，堅定支持大美新疆！」

中國網民在微博上追擊CBA球星。（新華社）

昨日在新疆對青島一戰中，周琦雖然輪休，但仍改穿CBA官方的白色李寧連帽背心外套出現。除了周琦，中國網民也開始要求更「星級」的郭艾倫和易建聯表態。Nike現時仍是中超足球聯賽和中國男、女足球國家隊，男、女籃及田徑等國家隊贊助商；旗下運動員方面，除了易建聯、郭艾倫、周琦，還有王哲林、丁彥雨航、趙睿等球星；就連退役的田徑巨星劉翔、女網的李娜也是長期合作夥伴。