姜濤悲痛悼念籃球好友猝逝　兩人識於微時　街場是他們的單純羈絆

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-03 19:38

姜濤「粉絲」遍佈所有年齡層，他在鏡頭前以實力保護「姜糖」同時，背後卻經歷着悲痛。 那是一個真人真事、一個緣自籃球場的故事。

姜濤昨日（2日）在網上直播節目時抒發鬱悶，他說聽到張敬軒新歌《俏郎君》時，很有感觸。

「自己身邊一位好朋友離開咗，唔關歌詞事，係前奏令我想起個朋友。」

這位朋友，是他在籃球場上認識的阿Kin。

姜濤（右）早前為林二汶（左）演唱會擔任嘉賓。（資料圖片；葉志明攝）

這是上月的事。當時姜濤與阿Kin一起打籃球，阿Kin突感不適，姜濤立即陪伴好友入院，不幸的是最後沒有一起走出來。「呢位朋友係我親眼見佢走，好突然發生嘅事情，我到依家都諗起佢嗰時個樣，我下一首作品，希望你喺天上可以聽到，希望你安息！」

【姜濤曾把以往打籃球的片段放上Instagram】

識於微時的街場老友

姜濤與阿Kin的友情，緣於十年前的維園街場。當時阿Kin正好下班，打算到維園打籃球，卻在球場見到一個肥仔，「見到佢比較上渣渣哋」，於是上前與他一起打波，漸漸成為好友。

後來姜濤參加《全民造星》，阿Kin大力支持，甚至應邀現身節目，談及他眼中「是一個普通男生」的姜濤。

「佢唔係好講嘢，淨係掛住打波，一見到籃球場，就見到佢存在。」

「佢約我打波、做gym，喺佢屋企樓下等，我未到樓下已打畀佢話就到，到咗之後再打畀佢，佢話執緊嘢，好快落嚟，等下等下，我開始打機，打一鋪都30分鐘啦，我仲要打兩鋪！佢一落到黎，我即刻打佢，喺條街都照打！」

被爆遲到往事的姜濤，只顧靦腆傻笑。在他眼中，阿Kin永遠是他最信任的好友。

「我哋話咗一齊減肥，好明顯見到進度啦！」（意指朋友減不了肥）

「我對住佢哋係最多嘢講嘅時候，仲多過對住屋企人。」

「我鍾意咗女仔都會問佢哋，比相佢哋睇。」

姜濤說過，他最信任的朋友，不會相信無謂的閒言閒語。

姜濤今天成為所有年齡層皆愛的寵兒，好友的支持十分重要。（姜濤IG）

+ 7 + 7 + 7

姜濤被拒入校隊 轉戰街場籃球

姜濤從中學開始打籃球，但他接近200磅的身形，令他欠缺自信、不擅辭令，甚至希望加入籃球隊卻被歧視。

「肥仔打咩籃球？」

最後姜濤告別正規籃球訓練，轉戰街場，也因此而認識了好朋友。他曾在商台節目《口水多過浪花》表示，自己在維園「學師」：「我在維園同個班阿伯一齊練，每一個阿伯都有自己嘅絕技，勾手專練十幾年練勾手，擦板又係不停練擦板。」他更在拍廣告時重遇一個當年一起打球的「阿伯」導演，上演一幕「波友」相認。

「我就係想自己偷偷地練勁啲。」姜濤解釋，當年雖然被拒入籃球隊，但他不服輸，只盼球技進步，從此打街場更多了一個「習慣」：「因為籃球我識咗一班最好嘅朋友，我哋每次打街場就挑著校服嘅人打，很無聊細個，尤其見到對方校隊成班人就挑嗰班人機，特別係自己學校。」

姜濤在鏡頭前用實力保護「姜糖」，鏡頭後卻有着不為人知的悲痛。（資料圖片；梁碧玲攝）

【盤點NBA場上的「肥仔」球員】（按圖放大）