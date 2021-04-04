NCAA｜超長距離三分絕殺占士贈43感嘆號　桌上慶祝獲韋迪搞笑回應

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-04 18:41

「OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WOW!!!!!!!!!!!!!!!!!!」勒邦占士在twitter上忍不住激動發文，他足足用上43個感嘆號，令他驚訝的不是主演的新戲《太空也入樽2》，而是一場NCAA籃球Final Four的驚天絕殺球。

NCAA（全美大學體育聯盟）籃球賽來到最後4強（Final Four），其中一場4強賽由岡薩加大學（Gonzaga University）與加州大學洛杉磯分校（UCLA Bruins）爭奪決賽席位。

兩軍打得相當激烈，上半場過後，岡薩加領先45：44，儘管岡薩加曾將領先優勢拉開至7分，卻又遭UCLA追平至79：79，兩軍最後戰平，需要加時分勝負。

Final Four戰況非常噭烈。（美聯社）

最後0.5秒超長距離絕殺 占士韋迪也讚好

加時最後8秒，UCLA仍落後88：90，但憑着陣中明星Johnny Juzang搶下自己的進攻籃板再上籃得手，在餘下3.3秒之際又追成90：90。滿以為比賽需二度加時，未料卻出現驚人一幕。

被追和後，岡薩加開波，主力蘇傑斯（Jalen Suggs）接球後即運球過半場，再於中場線跳起、起手，當時大鐘顯示僅餘下0.5秒——倒數計時歸零一刻，皮球穿過籃網，岡薩加以93：90絕殺UCLA，闖入決賽，將與73年來首度闖入決賽的比拿大學（Baylor）在美國時間4月5日晚上的決賽爭冠。

【重溫岡薩加驚天絕殺一刻】（按圖放大）

不僅贏波功臣蘇傑斯躍上裁判席的桌子上歡呼、與隊友當場瘋狂慶祝，就連NBA巨星勒邦占士也不禁在twitter連發幾條tweet，從他留言中用上的感嘆號之多，絕對感受到他的興奮。

勒邦占士和莫蘭特超激動留言（按圖放大）：

韋迪妙絕的回應

比起占士，更值得留意的是韋迪（Dwyane Wade）的回應。絕殺功臣蘇傑斯賽後直言：「我一直想像高比（Kobe Bryant）和韋迪那樣跳上桌子慶祝！」

意想不到的是，韋迪在twitter引用了蘇傑斯的話，並回應道：「兄弟啊，你入球的那一刻，我跳上了自己的飯桌呢！」

蘇傑斯的桌上慶祝和韋迪的回應（按圖放大）：

蘇傑斯今仗除了絕殺球，全場亦交出16分、5籃板、6助攻、2搶截和1封阻的強大數據，本已被視為今季NBA選秀前三熱門的他，相信經此一役身價會進一步水漲船高。

誇張的是，蘇傑斯除了是籃壇明日之星，高中年代更像其堂哥、美式足球明星Terrell Suggs一樣，同是美式足球好手。出任四分衛的他在2019年曾獲選明尼蘇達州「美式足球先生」，更因出眾的球技，曾獲美式足球名校喬治亞州大學及俄亥俄州大學邀請入讀，但他最終選擇專注籃球。

蘇傑斯的唐哥Terrell Suggs是NFL球星。（twitter）

蘇傑斯瘋狂絕殺球片段（twitter）