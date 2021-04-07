NBA︱吉辛斯終落戶快艇再與朗度重逢　洛杉磯二哥奪冠最後拼圖？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-07 16:49

明星中鋒吉辛斯（DeMarcus Cousins）一度盛傳重簽湖人，經過連月等待，他的去向終於揭曉——地點確是洛杉磯，他加盟的卻是湖人同市對手快艇。 近年屢受傷患困擾表現大不如前，他只獲得一紙沒有保證的10天合約，前途依然未定，然而第四度與好兄弟朗度（Rajon Rondo）做隊友，令球迷有不少遐想，甚至覺得快艇向首冠又邁向一小步。

「表弟」吉辛斯與朗度同為肯塔基大學籃球隊出身，前者細朗度4歲半，因此大學年代未有交雜。朗度年少成名，晉身NBA第二季已帶領塞爾特人贏得總冠軍，可是之後陸續傳出他跟教練和隊友不和傳聞，滿身菱角令他當上聯盟新一代「麻煩友」，第二枚冠軍指環亦離他愈來愈遠。

另一邊廂，吉辛斯強勢加盟帝王逐年進步之餘，距離成為人人信服的頂級球星似乎還差一小步。就在朗度失意之時，2015/16球季轉投帝王。同為性格巨星的吉辛斯，沒有如外界所料跟朗度火星撞地球，相反原本事業同處十字路口的二人，球場內外均一拍即合。吉辛斯得到他在場上的「導師」，綻放出耀眼光芒，再度入選明星隊並奠定球星地位，朗度亦重奪屬於他的助攻王寶座。

吉辛斯與朗度在帝王首次做隊友，二人一拍即合。（網上圖片）

【「表弟」與朗度三合三分】（按圖放大）

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表弟場上的「啟蒙導師」

當時吉辛斯說起朗度時一臉孺慕，「我們都是鬥心極重的人，很難會夾不來。我們的想法總是十分相近，我會盡力在他身上學習，他是個冠軍，其實我一直仰慕和追隨着他。」到球季結束朗度沒有留下來，「表弟」相當氣惱，「這實在糟透了。他像是我的大哥一樣，我在他身上獲益良多。」

二人的緣份並未因此終結，2017年2月吉辛斯被交易到塘鵝，而朗度在公牛度過起伏不定的一季後，再次成為自由身。當時湖人已有意簽入朗度，不過他決定加盟塘鵝，與「表弟」再聚。不幸的是，吉辛斯2018年1月底左腳跟阿基里斯腱重創，球季報銷，他們一心以冠軍為目標，只剩朗度一人支撐到季後賽，西岸準決賽不敵最後封王的勇士出局。

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【NBA】半場未夠二人被逐 「表弟」吉辛斯與舊東家湖人爆衝突

【吉辛斯的NBA生涯】（按圖放大）

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「表弟」2019年加盟湖人，第三度與朗度結緣，可惜未能並肩作戰。（網上圖片）

由全明星淪「傷追人」

無奈結束在塘鵝的賽季，二人再次分道揚鑣。朗度今次終於加盟洛杉磯湖人，「表弟」到另一冠軍熱門球隊勇士。勒邦占士加盟湖人首季不幸季中重創，球隊錯過季後賽；吉辛斯季中在勇士復出，戰至季後賽首輪再次受傷，總決賽對速龍首戰他及時復出，惟兩大主力杜蘭特和K湯臣同告倦勤下，還是失落2018/19錦標。

吉辛斯再次與冠軍無緣，2019年7月輪到他追隨朗度，加盟好兄弟正在效力的湖人。在陣容強大的紫金兵團，「表弟」生涯首冠已然在望，殘酷的傷患卻沒有放過他。8月一場季前熱身賽前十字韌帶撕裂，未能跟朗度一起為湖人上陣，球季又一次提早完結。

湖人2020年2月將他裁走，只屬配角的朗度在季後賽大爆發，憑過人籃球智慧和領導才能帶領湖人時隔10年重奪總冠軍，拿下他應得的個人第二枚冠軍指環。「表弟」與生涯首冠擦身而過，湖人沒有忘記他，冠軍指環預留他一份，亦刻有他的名字。

朗度披上快艇戰衣，擊敗沒有占士的舊東家湖人。（Getty Images）

【朗度第四度跟「表弟」做隊友】（按圖放大）

分開、飄泊、再遇

朗度沒有留在湖人，2020年11月加盟鷹隊，吉辛斯則轉投火箭。二人都留不長，火箭今年2月下旬裁走「表弟」，他的去向一度廣受關注，在安東尼戴維斯重創之下，曾盛傳湖人有意再次簽入他，3月21日連占士也扭傷倦勤4至6周，組軍計劃只好推倒重來。3月25日鷹隊將朗度交易到另一支洛城球隊快艇，4月6日快艇宣布簽入吉辛斯，湖人則引入麥卡摩亞（Ben McLemore）作為得分後衛替補人選。

一次又一次嚴重傷患影響之下，吉辛斯暫時得到的只是一紙10日合約。他能否重拾昔日水平有待觀察，值得慶幸的是，快艇有一個能夠鞭策他的好老師朗度。球隊本身實力足以爭冠，加上吉辛斯與朗度兩大星級替補人選，板凳深度一下子提升不少。

當然也有不少人質疑，二人一個老、一個傷患不斷，難望有大作為。沒有人有水晶球，難得「表弟」第四度與朗度重逢，尤其後者已經35歲，今次很可能是他們最後一次效力同一隊，但願他倆能遠離傷病，讓大家一起見證二人攜手作戰之下能走多遠。

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