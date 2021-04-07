【籃球熱話】脫衣女郎配煙酒　皮雅斯IG直播狂歡　懶理球迷勸喻

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-04-07 13:24

皮雅斯（Paul Pierce）為塞爾特人傳奇，向來受盡球迷愛戴。 不過近日他在社交媒體直播一事卻令球迷反感，這事除了引起NBA高度關注，皮雅斯連飯碗也不保。

上周五皮雅斯突然在Instagram開直播，大曬自己在豪宅與友人玩啤牌過「Happy Friday」。該NBA傳奇直播期間已顯露醉醺醺的模樣，更不時興奮叫囂，並不時食雪茄兼「隊酒」。

現場有多名脫衣女郎陪同，皮雅斯看來十分享受。（影片截圖）

最令人驚訝的是，現場有多名脫衣女郎陪同，皮雅斯要求其中一名女郎提供肩頸按摩，然而她們也有人與在場男士纏綿，甚至在鏡頭前做出煽情動作。

脫衣女郎的「惹火」行為：

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根據《New York Post》報導，此事引來NBA關注，ESPN決定開除皮雅斯在旗下熱門節目《The Jump》及《NBA Countdown》的球評一職。

事實直播中，很多球迷不斷提醒皮雅斯他已為人夫的身份，「有妻有兒敬請三思而後行」，惟皮雅斯只是一笑置之，實在令人失望。

其後皮雅斯未有就事件回應，不過就在Twitter上載兩則帖子，其中之一更強調「就算我看似落敗，我其實也是勝利一方」，看來這名NBA傳奇並無任何歉意。

「就算我看似落敗，我其實也是勝利一方」，這回應耐人尋味。（Twitter）

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