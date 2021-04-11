【NBA】柏賓之子宣布參加選秀　效力包尾大學卻交出優秀數據

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-11 18:47

體壇「名將之後」的路不一定易走，不過NBA一代傳奇球星柏賓之子「小柏賓」Scotty Pippen Jr.，亦決定踏上這條路。 正就讀大學二年級的「小柏賓」宣布，參加2021年的NBA選秀，「小蝙蝠俠」又可以走多遠？

小柏賓透過twitter發表聲明，宣布參加今年選秀，他先感謝上帝和家人助他走到今天，再向范德堡大學的教練、隊友及朋友致謝，最後強調：「人人都有夢想，而我已準備好追夢。因此，我宣布參加2021年NBA選秀，同時會保留重返大學賽事的資格。」

由於小柏賓沒有任何經理人代表，他在7月20日或之前都可以決定退出選秀。

小柏賓透過twitter發表聲明，宣布參加2021年NBA選秀。（twitter）

現年20歲的小柏賓身高6呎3吋，司職得分後衛，在高中時期光芒四射，曾獲華盛頓州立大學、三藩市大學、科羅拉多州立大學、加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校等球隊招手，他最終選擇入讀范德堡大學。

雖然范德堡大學並非頂級勁旅，上季更在東南聯盟包尾，但小柏賓作為新人，以場均12分、3.6籃板的表現入選東南聯盟最佳新人陣容。今年踏入大學生涯第二年，他更上一層樓，場均攻入20.8分、4.9助攻、2.8籃板，其得分、助攻和偷波（場均1.77）數據均位列東南聯盟次席，得分則全國排行第16名，場均得分更打破球隊單季紀錄。

小柏賓的大學籃球生涯（按圖放大）：

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史達侯斯執教 稱全力支持小柏賓

值得一提的是，范德堡大學的主教練，正是NBA名將史達侯斯（Jerry Stackhouse），史達侯斯指，小柏賓自升上大學以來進步極大，「他的二年級生涯製造了紀錄，但也只嶄露了其潛質的一部份。我們希望他可以為自己做出最佳選擇，無論如何，我們都會協助他。」

小柏賓的大學球隊始終並非一流勁旅，他在外界眼中也及不上一眾大名新星，例如早前在NCAA 4強投進超長程3分絕殺球的蘇傑斯（Jalen Suggs）。早前美國媒體《ESPN》評選2021年頭100名新秀，小柏賓亦榜上無名，在只有60人會獲選，他最後又可會搏到一紙合約？

小柏賓近年鮮有分享與父親的合照（按圖放大）：

不過，其父柏賓大學時期亦是出身於不算名校的中阿肯色大學，最終在四年級時憑突出的場均數據獲得NBA球隊注意，未知小柏賓可會如父親般突然爆發？值得留意的是，小柏賓目前身高6呎3寸，身材亦較為瘦削，或許成為他吸引NBA球隊的其中一個障礙。不過，其父高中之時亦只得6呎1吋，直至大學二年級才長高至6呎5吋，相信小柏賓仍有發育空間。