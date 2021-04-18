NBA︱居里再創三分球新境界　一項數據超誇張　順便追平高比紀錄

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-18 16:58

NBA金州勇士隊球星史提芬居里（Stephen Curry）延續近期火熱手感，連續第10場得分超過30，追平已故名將高比拜仁的一項紀錄。 論得分，他未必是史上最強，不過講到三分球，他絕對是前無古人，今日對塞爾特人一戰，再創新境界。

勇士在居里好拍檔K湯臣長期養傷之下，整體而言戰績未如理想。球隊狀態平平，主將居里卻愈戰愈勇，今仗面對強敵塞爾特人，射入11球三分，豪取全場最高的47分，再次創下多項紀錄。

一場比賽攻入超過10個三分球，對其他NBA球員而言，或許要帶點運氣，但對居里則猶如家常便飯。聯盟史上只有他一人獨享超過10仗單場攻入10個或以上三分球，事實上，歷來只有另外一個球員生涯多於3次達到這成就——那人正是居里的好拍檔K湯臣。

塞爾特人出動雙人夾擊，仍難阻居里轟入11球三分。（Getty Images）

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紀錄魔人史提芬居里

今仗的11個三分球，是他今個星期第3次，也是今季個人第5次，他以外整個NBA加起來才有另外5次，可見他如何厲害。個人生涯第20次單場轟入超過10個三分球，在他狀態火熱之下，相信今季之後還會陸續有來。

「咖哩仔」三分紀錄再創新境界的同時，今日亦追平一項紀錄——由高比拜仁保持的33歲以上球員連續10仗得分達到30以上。強如「籃球之神」米高佐敦，33歲之後只有兩次成功連續7場得分超過30，香港時間20日（周二）早上對76人一戰如再攻入30+，將可刷新紀錄。他同時亦成為繼張伯倫之後，第二位連續10場或以上得到超過30分的球員。

居里一星期內已累積攻入36個三分球，同期較其中四支NBA球隊魔術（33球）、帝王（33球）、巫師（29球）和塘鵝（26球）全隊加起來更多，真是十分誇張。

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居里賽後與泰譚密斟。（Getty Images）

勇士再次輸波

33歲的居里今季創下多項生涯里程碑，包括超越名將米拿（Reggie Miller）登上三分榜史上第二，先後單場攻入57和62分、兩度刷新個人得分新高，日前得到生涯第17818分、超越名將張伯倫（Wilt Chamberlain）成為勇士史上得分第一人。可惜跟之前多次一樣，得到全場最高47分的居里，未能帶領勇士贏波。

居里瘋狂得分，勇士作客仍以114：119不敵塞爾特人，原因就是綠軍主將泰譚也不讓他專美，豪取44分。賽後鏡頭拍到泰譚與居里密斟，前者不願多談，只稱：「那只是互相尊重」，居里則表示，「我只是告訴他，他實在很厲害……他選擇起手的位置、如何控制比賽節奏均很出色，三分球射術亦大有進步。」

居里大讚23歲的泰譚進步神速，「他的技術、身材、加上球隊配合他的戰術等等，令他成為超級天才，超過天才。」在泰譚領軍之下，塞爾特人已寫下六連勝，在東岸排第四；勇士則以28勝29負在西岸排第九。

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