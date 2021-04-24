【NBA人物】卡奧安達臣以慢打快　籃球場「樹懶」的有趣節奏

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-24 12:42

唯快不破，特別在小球當道的年代，速度無疑是籃球場上的不朽的武器，不過，凡事都有例外。 出名慢，也可能是NBA最慢的男人，卡奧安達臣（Kyle Anderson）在籃球場加上屬於自己的節奏。

鬥快，世界上總有人比自己快，球員們常常懊惱如何讓自己變快，那不如先學會怎樣慢下來。

「我覺得我鏟籃都比他快⋯⋯」，連馬刺前隊友、司職中鋒的鄧肯（Tim Duncan）都感覺自己比身為前鋒的卡奧安達臣還要快。現效力灰熊的卡奧安達臣，小時候打控球後衛，但隨着長高就從後衛改打前鋒，但高中開始就已經有「Slow Mo」的化名，只是成長在速度和力量都看重的美國，卡奧安達臣的名聲自然不及其他同齡人，也不是最起眼。

安達臣很經常可以偷到波。（Getty Images）

首輪第三十順位成功加入馬刺，唯一最突出就是臂展，身高2.06米，臂展卻有2.2米。只是前兩年卡奧安達臣的主戰場仍是夏季聯賽，直至2015年得到夏季聯賽MVP才打破外界對其球風的質疑。

上籃的時間點獨特讓防守者摸不着頭腦。（Getty Images）

其中極長的臂展是最強工具。（Getty Images）

雖然慢速，甚至像是在場上「蠕動」被外界認為他只是體能不好，無法加速，27歲就打「老鬼波」，但不得不說卡奧安達臣有自己在籃球場生存的一套，畢竟籃球比的是入球、效率而非速度。

慢速也能在對手面前上籃。（Getty Images）

慢也是一種學問，無可否認NBA球員都有一定的速度，「慢極有譜」，但卡奧安達臣的慢就像是樹懶一樣，腳步慢、身體動作慢、就連本應該全速的「快攻」都可以慢打。與其說卡奧安達臣不及對手快，這個情況更像是他活在自己的世界，和場內所有人的頻率不同。例如卡奧安達臣的上籃，往往在防守者舉手跳起甚至落地時，卡奧安達臣才踏出第二步，即使速度慢得讓防守者覺得有機會再守，但當下如此不同的頻率，反而會讓人手足無措。

在10人穿梭的球場內，卡奧安達臣更像是放慢腳步看清形勢的一人，因為不管是控球能力、傳球和協調性也是確實幫助他在場上發揮出速度以外的事。卡奧安達臣的優點更是了解和利用自己的節奏，知道如何找一個適當的角度和時間點去得到罰球機會，連杜蘭特（Kevin Durant）也奈他不何。

慢又如何，還是可以有存在價值。（Getty Images）

超準的時間點。（Getty Images）

手長，讓他不論是阻封還是偷波都有優勢，也讓不少一線球星吃過苦頭。進攻上，「奇怪」的時間點變成了他的利器。2017-18年賽季，當時的馬刺主力尼納特（Kawhi Leonard）踩中柏祖利亞（Zaza Pachulia）的「收山腳」，卡奧安達臣順利「上位」數據節節上升，由場均3.6分升到7.9分、5.4籃板、2.7助攻和1.6偷波；今季在灰熊54場全正選上陣，更達到平均12.2分、6籃板、3.7助攻和1.3偷波。

從卡奧安達臣的例子可見，隨波逐流一味迫自己「快」未必是唯一出來，總有人比自己快，哪倒不如打慢？堅持打出自己的節奏才是自己存在的意義。

這樣的臂展，嚇死人。（Getty Images）

同場加映，區域的年代神射手（按圖一覽）：

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同場加映，NBA三分榜排名 命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：