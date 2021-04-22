NBA︱超遠三分!艾比迪禁區「神投擲」幾乎命中　76人未能追平太陽

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-22 13:59

世人差一點就阻不到NBA球員們愈射愈遠。 今日（22日）在76人主場迎戰太陽中，艾比迪（Joel Embiid）完場前一刻從對面禁區搶過基斯保羅中前框的籃板球後，旋即將籃球大力「投擲」，只差一點點就能以超遠三分球追平。最後太陽以116：113力保不失。

今場76人主將艾比迪幾乎是孤軍作戰，面對有控衛「老手」基斯保羅作串連的太陽，只能無限發揮小宇宙。

76人兩大主力杜比亞斯夏里士（Tobias Harris）和施蒙斯（Ben Simmons）分別因傷病缺陣，只剩下D格連（Danny Green）和新星麥斯（Tyrese Maxey）「相依為命」。

只差一點便能轟入創舉一球，全場驚訝抱頭。（Getty Images）

前一場剛在作客加時險勝公鹿的太陽就不同，10人輪流上陣，每人都有分數進賬。

兩隊首三節均未能拋開對手，比數一度膠着，反而第四節才見真章。太陽後備入替的卡特（Jevon Carter）助球隊拉開9分差距，但艾比迪也不甘示弱，攻下14分看見轉機。

艾比迪在最後0.8秒搶到籃板。（YouTube截圖）

隨即向前「投擲」。（YouTube截圖）

最後0.8秒太陽佔2分優勢，基斯保羅獲得罰球機會，2射1中下艾比迪在禁區內搶到籃板，一氣呵成向對面場「投擲」壓哨起手。

籃球高速直飛對面對籃框，全場等待神奇一刻到臨，可惜球射中籃板後隨即「啷」出不入。超遠三分球未有中籃，全場驚訝抱頭，艾比迪自己也無奈倒地。最後76人未能逆轉，但艾比迪的三分「投擲」就成為全場焦點一擊。

卜克從容面對驚險時刻：（按圖放大）

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艾比迪幾乎創出超遠三分球一刻：