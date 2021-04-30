【NBA】 韋斯保克「三雙」勝利場數史上第一　占士發文支持老友

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-30 13:22

「三雙」達人韋斯保克（Russell Westbrook）向來讓球迷又愛又恨，一方面佩服他的能耐，一方面又覺得這只是刷數據。 「我們知道你們（球迷）都在討厭和不欣賞我們，但我們會一笑置之。」占士（LeBron James）在韋斯保克完成本季第30次「三雙」後在更新Twitter表示支持。

昨日（29日）韋斯保克在對戰湖人時交出18分、18籃板和14助攻，率巫師以116：107拿下一勝。除了完成了今季第30次「三雙」，生涯也累積到第176次，單單在4月就完成13次，刷新了聯盟紀錄。其中有132次「三雙」韋斯保克都能率隊取得勝利，這個數據也超越前人羅拔臣（Oscar Robertson）升上史上第一。

韋斯保克4月平均攻下21.7分13.1籃板11.9助攻。（Getty Images）

儘管如此，外界還是有不少聲音認為韋斯保克只是為了刷數據，也為「三雙」走火入魔，無視球隊的生死，對此他卻無動於衷。「沒有一個隊友或教練會覺得我是一個差的隊友、不好的人，我也是一個希望看到別人表現好的人。」韋斯保克相信，只要共同進退的夥伴並無不滿，自己也算是做好了自己的工作，「我享受在場上競爭和幫助球隊取得勝利的感覺。」

在湖人頭上拿下一勝。（Getty Images）

韋斯保克曾率巫師打出一波八連勝。（Getty Images）

即使是在自己球隊身上拿下一勝，占士也發布與韋斯保克的合照：「我們知道你們（球迷）都討厭和不欣賞我們，但我們也只一笑置之。你們要做的一件事就是表達尊重。」更最後標籤了「HiHaters」以示不受影響。在占士表示支持後，韋斯保克也留言：「說得太對了，兄弟！」

打出18分、18籃板和14助攻。（Getty Images）

巫師16場賽事中拿下11場，期間打出一波8連勝，順利躍升到東岸第10位更有機會打附加賽。韋斯保克4月場均攻下21.7分、13.1籃板和11.9助攻，數據驚人，球員間也惜英雄重英雄。