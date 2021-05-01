【大專籃球】浸大逆境下大反擊不果　理大女籃成功三連霸

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-01 21:21

大專盃籃球決賽日（1日），女子冠軍戰由理工大學遇上浸會大學。 理大不乏女子甲組和學界勁旅球員，但對上默契和逆境波經歷十足的浸大，果真上演一場龍爭虎鬥，但最後理大「守業」成功以74：68勝出，順利拿下三連霸。

開局理大靠防守緊迫馬上入局，其中吳欣潼首節攻入9分，頻頻靠防守的強度取得甜頭，打出快攻，過程間的傳接也展現出默契。反觀，浸大慢熱首節只得6分，節奏完全被理大主導。首節取得先機攻入23分的理大，雖然仍全力拉開分差，但浸大隨着黃雅雯的口罩脫下的一刻改頭換面。

第2節剩下4分鐘，浸大黃慧玲射入球隊的第10分，在相差27分的劣勢下急起直追，理大也被對手的氣勢嚇到屢次出現失誤，被浸大打出一輪20：3的攻勢，半場追至23：41。

理大在首節一度拉開領先優勢。（張倩儀攝）

理大下半場未有好好調整，陣腳大亂之際，體能也在高溫下被消耗。陳穎欣和劉芳盈殺入內線，面對浸大的中鋒也只能硬闖，維持分數優勢。浸大乘勢力追，除隊長羅卓容在籃下命中外，全隊也表現比上半場更加追取。

理大下半場未有調整，繼續被浸大狂攻收窄比分。（張倩儀攝）

理大帶着59：46的13分優勢進入第四節，但仍未敢鬆懈，皆因比賽完全被浸大的氣勢吞噬，板櫈的深度未有機會展現。關鍵時刻陳煥榆五犯離場，而理大首要就是「守業」，幸得防守見效成功在中場攔截對手的傳球，籃下又有劉芳盈入楔中籃，古芷程及時挺身射入中距離，最後以74：68勝出，順利拿下三連霸。

理大決賽力克浸大，順利拿下大專三連冠。（張倩儀攝）

理大捱得過浸大的反撲奪冠，難怪眾將賽後如釋重負。（張倩儀攝）

女子組決賽精彩時刻（按圖放大）：