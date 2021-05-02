【NBA】湖人終於等到占士復出　在陣勝率差距超誇張

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-02 16:02

勒邦占士（LeBron James）向來擁有令人艷羨的超強身體質素，讓他已屆36歲「高齡」，仍可帶領洛杉磯湖人縱橫NBA賽場力爭冠軍。 可是近年他的傷患漸多，養傷時間亦較長，3月21日一次拗柴，倦勤超過一個月才在對帝王一仗復出，賽後他罕有地說出時不我與的一席話。

占士養傷逾月，甫復出即正選上陣。湖人在主將歸隊有個好開始，三節過後88：78領先帝王10分。

滿以為球隊能順利以一場勝仗，賀「大帝」回歸，不料湖人在第四節失準，只得18分，完場前2.7秒占士射失三分球，被同節搶得32分的帝王以110：106反勝。

剛傷癒復出的占士首次認老，自稱身體「不可能回復100%」。（美聯社）

【重溫：占士受傷過程連環圖】（按圖放大）

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「我不能回復到100%」

占士今仗上陣32分鐘12射6中，取得16分、8籃板、7助攻，賽後他說：「6星期以來我的第一場比賽，我覺得OK。」他表示，剛傷癒的足踝「間中仍有點緊」，但已為沒有再受傷高興，「我可以全身而退，已算不錯，這是個好開始。」

傷患是每個運動員的最大敵人，強如占士也不例外，「我知道我不能回復到100％ ，那是不可能的。我不認為我能在職業生涯回復100%水平。」即使鮮有受嚴重傷患困擾，日積月累下來，占士也要認老了，不過一項數據反映他在湖人的重要程度仍是無可取代。

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占士早前趁養傷去紋身。（Instagram截圖）

NBA中的有趣紋身：（按圖放大）

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占士缺陣湖人勝率暴跌近三成

有占士在陣的湖人比賽，球隊106勝57負，勝率達65％；他缺陣之下，湖人只得19勝33負，勝率暴跌至36.5%，相差接近三成。

以他今次受傷為例，連同對鷹隊早段傷出一仗在內，他缺陣的21場比賽，湖人只得7勝14負，勝率跌至33.33％，湖人在西岸排名亦由第二急墮至第六位。

負帝王之後，湖人近6場吃下5場敗仗，占士稱，「只剩下9場比賽，今季真是可惡的一季。我們會向前看，迎接挑戰。球季就是這樣，我們要做的，是盡量從中把握。」

【占士復出圖輯】（按圖放大）

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【重溫：10年來影響湖人的畫面】（按圖進入）

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【2021年NBA十大最高收入球員，占士排第幾？】（按圖放大／資料來源：福布斯）