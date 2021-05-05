NBA︱頂級球星新冠後遺症也可以很嚴重　球員訴矇着眼打籃球苦況

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-05 14:04

NBA雲集全球運動能力和身體質素頂級的尖子，就算美國一度深受新冠肺炎疫情困擾令賽事停擺，並接連有球員染疫，由上季在隔離泡泡中復賽，至今局部重新讓球迷入場，一直運作暢順。 一切並非必然，賽事照舊背後，也有部分球員至今仍為新冠肺炎後遺症困擾，塞爾特人球員科尼亞甚至要在視力模糊下作賽。

新冠肺炎疫情席捲全球，影響着每一個人。大多數本身年輕力壯的患者情況並不嚴重，甚至完全沒有病徵，不過當中亦有不少例外。

3月才由魔術交易到塞爾特人的法國球員科尼亞（Evan Fournier），周日在球隊以119：129不敵拓荒者後形容，「我猶如患上腦震盪」。

塞爾特人球員科尼亞訴說新冠肺炎後遺症苦況。（Getty Images）

【聯盟「加辣」後部分防疫措施】（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

後遺症持續不退

他4月感染病毒，患病期間什麼也不能做，瞓足4、5日，重返球場後回復狀態變得很困難。他其實可以唞耐一點，卻急於為新東家作貢獻，休戰9場後匆匆在4月23日復出，面對籃網7次起手0中框。

周日對拓荒者一戰，是科尼亞復出後的第6場比賽。相比復出後首周37射只得8中、21次三分球起手17球「炒粉」，該仗他10射8中，當中三分球7射5中，共得21分。當被問到身體狀況是否已經回復，他的回應是：「老實說，我感覺很奇怪。」

射球感覺回來了，在場上開始找回自己，部分病徵仍未消退，「最初強光令我視力模糊，一切對我來說也是太快，現在好了一點，但問題依然存在。」

科尼亞隊友泰譚，同樣出現新冠肺炎後遺症。（Getty Images）

他訴說病情時好時壞，「有時我實在難以集中，雙眼一直無法集中看一樣東西，現在我的距離認知能力真的很差。」科尼亞已看過眼科醫生並進行一些視力訓練後，過去數天情況正在好轉。

這個時候，先休息一陣子不是更好嗎？他卻說，「不能因為心理上未預備好便缺席訓練和比賽，我的身體可以，我必須上陣。我不會過份關心個人健康，我知道慢慢會好起來」，那怕目前的他仍遠不及應有水平。

一看東岸形勢，便會明白科尼亞為何急於落場。塞爾特人目前在東岸排第7，與穩入季後賽的第6位仍差半場，球隊在餘下每場賽事均必須全力爭勝。禍不單行的是，陣中另一主力泰譚（Jayson Tatum）同樣在感染新冠肺炎後有後遺症。今年2月他表示在比賽期間出現呼吸困難和疲勞的情況遠較平常早，兩個月後，他依然要在每場比賽前吸入哮喘藥。

NBA︱奧尼爾巴克利斥不值明星賽一席 泰譚表現不似預期有苦衷

木狼球星唐斯家中有7名親友死於新冠肺炎，當中包括一直十分支持他的母親。（Twitter截圖）

最初始版NBA的8隊球隊（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

專家：約一成患者有長期後遺症

加入NBA第9個年頭，28歲的他慨嘆自己病得不是時候，「生涯中第一次我有機會隨隊在季後賽爭冠，我抱着很高期望和野心來到這裏，嘗試為球隊取得連勝。」他無奈地說：「今次我終於可以加盟一支偉大球隊，是奪得佳績的黃金機會。染上新冠肺炎，現在身體又變成這樣，實在令我感到好傷心。」

列斯大學醫學副教授兼顧問醫生Manoj Sivan稱，約一成新冠肺炎康復者經歷長期後遺症，徵狀包括疲勞、呼吸困難、疼痛、「腦霧」（Brain fog）和心理問題，另外亦有少部份人出現心悸、暈眩、出疹和關節腫脹。

NBA｜木狼球星唐斯確診 新冠肺炎害慘全家人 母親等7親友染疫亡

【NBA】戴歷路斯缺陣1個月 驚爆確診新冠肺炎 兩名子女亦受牽連

【NBA】泰譚稱發育中再高2吋 盤點懷疑「虛報」身高的球員

【同場加映： 懷疑虛報身高的NBA球星】（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14

【同場加映：2021年NBA收入十大球員】（按圖放大）：

+ 28 + 28 + 28

【NBA知識】球隊隊名由來一覽 湖人塞爾特人到底是什麼人？

西岸球隊的隊名由來：（按圖放大）

+ 41 + 41 + 41

東岸球隊的隊名由來：（按圖放大）