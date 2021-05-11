【NBA】韋斯保克刷入史冊　打破奧斯卡羅拔臣紀錄榮升三雙之王

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-11 17:33

關於韋斯保克（Russell Westbrook），評價總是好壞參半。作為一個能力相當平均的頂級籃球巨星，他被批評只顧「刷數據」，懶理球隊勝負。 鷹隊對巫師一戰，「韋少」攻入28分並取得21助攻和13籃板，取得職業生涯第182次「三雙」，榮登聯盟史上「大三元」（Triple-double）王者，球隊卻以一分之差輸波，彷似是他生涯縮影。

身高1.93米的韋斯保克，爆發力強，體能優秀，打法進取擅長得分，有別於傳統控球後衛作戰模式。2008年在選秀大會中被雷霆以第四名揀中，逐年進步踏上巨星之路。2011/12球季，他與杜蘭特和夏登合力率雷霆打入總決賽，可惜不敵勒邦占士在陣的熱火。

一次失敗，滿以為之後大把機會，誰不知已是最接近的一次。2012年夏登轉投火箭，杜蘭特等到2016年也為冠軍加盟勇士，韋斯保克一直留守，到2019年夏天終被交易到火箭。與夏登故劍重逢1年多便想離隊，2020年12月再被交易到巫師，夏登隨後到籃網抱團，再跟杜蘭特做隊友。

巫師並不是一支力足爭冠的球隊，韋斯保克的數據卻依然亮眼。無論是努力打波還是刷數據，今天他光明正大晉身NBA史冊。

韋斯保克榮升NBA「三雙」之王，對手鷹隊球員也送上祝賀。（Getty Images）

【韋斯保克成大三元之王】（按圖進入）

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2017年韋斯保克打破奧斯卡羅拔臣保持的單季41次「三雙」紀錄，當時對方親自為他頒獎。（Getty Images）

大O的祝福

NBA「三雙」紀錄原由綽號「大O」的奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）保持，自他1974年退休至今，長達47年時間才被「韋少」打破。大O透過預先錄製的短片為他送上祝賀，「韋斯保克，我為你感到很高興。你的家人會以你為榮，為你在籃球的成就致敬。」

今仗巫師作客鷹隊，韋斯保克在第四節剩餘8分30秒取得今場第10個籃板球，達成這項曾經一度被認為無法被打破的神紀錄。他全場攻入28分，另加21次助攻和13籃板，球隊卻以124：125一分之微落敗。有趣的是，12次入選明星賽的大O，生涯也只有一隻冠軍指環，與9次入選明星賽而仍然無冠的韋少相映成趣。

【NBA史上「大三元」排行榜】（按圖進入）

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比賽一完，連對手鷹隊球員亦紛紛送上祝賀，賽後他表示，「你為比賽投入那麼多、為比賽投入大量時間，犧牲那麼多，那只是錦上添花，但作為一個在洛杉磯成長的孩子，能夠跟奧斯卡（羅拔臣）、魔術（莊遜）和傑特（Jason Kidd）等球員並列實在是我從來不敢幻想的，我為這種時刻心存感激。」

今年是他在NBA的第13個年頭，今季他已累積36次大三元，球隊目前在東岸只排第十，再輸一場之後與季後賽距離愈來愈遠。目前32歲的他，仍有望爭取冠軍，不過相信首先要轉投另一支球隊。

韋斯保克在退役前，能否取得一枚冠軍指環？（Getty Images）

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