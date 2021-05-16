高比拜仁晉名人堂　妻代夫上陣24句多謝贈Kobe　不忘幽MJ一默

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-16 14:43

2020年Naismith籃球名人堂頒授儀式終於上演，星光熠熠的一屆，最閃亮的一顆巨星高比拜仁（Kobe Bryant）等不到他生前熱切期待的一刻已不在人世。 即使他的人已經不在，卻其實仍處處存在，遺孀Vanessa Bryant代夫上陣，二人朝夕相對知之極深，發表一篇甚富Kobe味道的精彩演說。

「我一直避免在公開場合讚揚我的丈夫，因為我感覺全世界球迷給他的讚賞已夠多，必須有人將他帶回現實。」Vanessa風趣地說，「現在我肯定他在天堂大笑，因為我即將在一個最受注目的公眾場合公開表揚他的成就。我已可看到他抱着雙臂，笑到合不攏噙地揶揄我：『係咪衰呢？』」，再抵死地補多句：「他又贏了（He's still winning）。」

她表示高比沒有留下講辭，「但我知道他一定會多謝幫助他達成這一步的每一個人，當中包括曾經質疑他、反對他和告訴他不能達成目標的人。他會多謝推動他來到這裏的所有人，畢竟他證明：你錯了。」

她憶述丈夫帶傷上陣的那份無比決心和鬥志，即使阿基里斯腱重創仍憑意志力射入兩記罰球後才離場，又說此能力源自高比從小看米高佐敦比賽得來，並模彷對方以一人之力支撐大局。為什麼高比要在一場常規賽冒着加深傷患的風險，堅持射那兩記罰球？Vanessa為大家解開謎團。

引薦高比拜仁入籃球名人堂的米高佐敦，扶着高比遺孀Vanessa落台。（Getty Images）

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為「山頂的朋友」堅持負傷上陣

「人們不知道這件事，我丈夫堅持負傷上陣的其中一個原因，是因為他記得小時候有一次跟爸爸坐在『山頂位』看他最喜歡的球員比賽」，此時Vanessa鬼馬地偷望了同台的MJ一下，明示那球員正是佐敦，引得全場大笑，「他清楚記得那一晚的車程、與父親的對話和能夠幸運置身現場的興奮。Kobe不想令球迷失望，特別是那些辛苦儲錢看他比賽的『山頂位』球迷、那些跟他昔日帶着同樣興奮入場的小球迷。」

「我曾問過他，受傷了為何不休息一場，他說：『如此一來，那些辛苦儲錢可能只有一次機會睇我比賽的球迷怎辦？』」Vanessa稱，高比從不忘記球迷，「如果可以的話，他每場比賽也會落場打足每一分鐘，他深愛你們。」

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給高比的24句多謝

她感謝高比生前盡力當上最佳丈夫和父親，「多謝你從錯誤中學習和成長，多謝你總是嘗試成為更好的人，多謝你永不放棄我們，多謝你努力工作，多謝我們的家庭，多謝我們的女兒：Natalia, Gianna, Bianka和Capri。多謝你如此不辭勞苦工作帶給我們最奇妙的生活，多謝你每天凌晨4時起床操練，只為及時回家給我一個早安吻然後送女兒上學，再隨球隊操練、回家，並盡量接女兒放學。」

Vanessa一口氣將讚賞公開送給高比，「多謝你從不忘記我們的生日，只要時間容許，也會出席女兒的舞蹈表演、學校得獎表演、演講和比賽。多謝你總是以家人優先，多謝你為我們的生活和全世界人帶來歡樂，多謝你啟發我們成為更好的人，多謝你教導我和我們全部人以別人的快樂先於自己。多謝你如此無私並以一顆赤誠之心愛我，多謝你從不自以為是，多謝你的幽默感，多謝你的睿智，多謝你從不拒絕我又一直在大部分時間忍讓我，多謝你的耐性和平易近人，多謝你讓我在每次機會『篤爆』你，多謝你優雅地接受我的刻薄回應，多謝你尖酸地回敬我。」

細心一數，Vanessa剛好向高比說出24句多謝，正好是他的球衣號碼。

24個我們不能忘掉的Kobe時刻：（按圖進入）

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「我的寶貝，恭喜你。你所有的努力和犧牲已得到回報。你曾告訴我，如果要在某人身上下注，你會押注自己。我很高興你押對了，你已超額完成，你做到了。如今你是名人堂一員，你是真正的冠軍。」Vanessa說：「你不止是MVP（最有價值球員），你是史上最偉大球員之一，我以你為榮，我永遠愛你，Kobe. Bean. Bryant.」

加尼特、鄧肯和高比其實只是今年其中三位進入名人堂的人物，他們生涯一共累積48場明星賽出賽，合共奪得11座NBA總冠軍，3位都是首度提名就入選名人堂的傳奇球星。除三大巨星外，2020名人堂尚有6人入選，包括兩奪NBA總冠軍的教練湯贊奴域（Rudy Tomjanovich），10次入選明星賽、4奪奧運金牌的WNBA名將 Tamika Catchings，4奪全美最佳教練的NCAA名帥Eddie Sutton，3奪NCAA全國冠軍的名帥Kim Mulkey，5奪Division II全美最佳教練的Barbara Stevens，以及長年擔任國際籃球協會（FIBA）高職的Patrick Baumann。

高比女兒代父穿起名人堂外套 全場高呼Kobe 「狼王」加尼特神傷

重溫；名人堂前夕晚宴精彩時刻（按圖放大）

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誰跟高比一起入選名人堂？（按圖放大）：

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【以高比方式說再見】（按圖放大）

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