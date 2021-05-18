三人籃球｜香港首辦FIBA「3X3」世界巡迴賽　盼讓球迷入場

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-18 19:26

近年三人籃球愈來愈普及，東京奧運更首度將其納入為正式項目。 國際籃球聯會（FIBA）主辦的「3X3」世界巡迴賽將會落戶香港，及舉辦首屆香港大師賽，賽事今日（18日）假中環舉行簽約儀式及新聞發布會。除了東奧三人籃球賽得獎球隊將會來港參賽，大眾更有機會代表香港參賽。

新聞發布會中除了介紹賽事，籃球總會副會長黃耀建（Kenny Wong）也即場簽約，落實賽事香港站。Kenny直言，與國際籃聯商討兩年後，終簽定這份超過4年的協議，將以逾千萬港元經費投入賽事，也確保香港隊的參賽資格。協議令香港辦畢首屆賽事後，4年內有望再辦。

籃球總會副會長黃耀建談及賽事詳情。（張倩儀攝）

發布會亦公布香港隊遴選的詳情，遴選將分兩個階段，第一階段為「市民盃」或「聯賽盃」三人籃球賽，市民盃4強隊伍及聯賽盃8強隊將晉級第二階段的「港隊資格賽」，冠軍隊伍將獲港隊資格。其中聯賽盃只限籃總屬會出隊參加，如南華、福建等男子甲一、甲二和乙組球隊；市民盃則為籃總註冊球員以外的香港市民均能組隊報名參賽。

FIBA 3x3世界巡迴賽在多國上演。（Getty Images）

勝出遴選賽的球隊即使成為香港代表，仍需與另外兩支外國球隊，透過外圍賽競逐正賽的第12席，才有機會與奧運獎牌得主或世界頂級球隊交鋒。Kenny認為：「香港代表隊由比賽產生，絕對公平，有動力推動全民參與。」加上香港大師賽的成績也會計算入FIBA積分中，代表有助香港提高排名，爭取奧運入場劵。

FIBA 3X3巡迴賽早年曾在悉尼舉行。（Getty Images）

不過賽事何時舉行，就是未知之數，由於疫情尚未受控，賽事詳情仍在草擬階段，Kenny表示場地但場地正考慮假於迪士尼園內、中環海濱以及維園舉行，但日子仍未確實，惟透露會在奧運後以及觀眾可入場觀賽時才會正式舉行，「三人籃球是街頭文化，觀眾參與和打氣是賽事精髓。氣氛也會更加熾熱。」惟賽事現只設男子組，賽會表示或加設女子邀請賽，期望接下來有機會加設女子組賽事。

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