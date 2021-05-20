NBA附加賽︱占士關鍵三分湖人挫勇士成功搶七　居里砍37分仍徒勞

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-20 14:26

NBA西岸附加賽湖人大戰勇士，勒邦占士和史提芬居里兩大「阿叔級」巨星由頭鬥到尾，勇士即使半場領先55：42，湖人在最後兩節愈戰愈勇，尤其尾段一度受傷的占士完場以射入一記高難度三分球，為湖人奠定勝果。 湖人贏波，率先搶得季後賽入場券，勇士仍要跟擊敗馬刺的灰熊，爭取西岸最後一席。

今場大戰雙方部署賽前已很清晰，湖人派出舒路達（Dennis Schroder）和卡特維普比（Kentavious Caldwell-Pope）拼盡生命凍結史提芬居里（Stephen Curry），勇士內線輸晒，全力在外圍轟三分雨射殺湖人。

首節居里在湖人眾將包夾下，果然得分能力被削，三分無法起手。去到第二節尾段，湖人終於擋不住狀態火熱的居里。該節餘下4分02秒，他一記後撤步離框30碼射手中鵠，之後再來一記29碼遠程炮，半場前0.6秒他再來一次後撤步壓哨三分，領勇士55：42取得13分優勢。

居里第二節尾後連轟三記三分球，一度與季後賽入場券十分接近。（路透社）

占士與居里各不相讓。（路透社）

占士「神之一擊」

湖人賽前最大隱憂，是大將勒邦占士一再受傷。晉身季後賽關鍵一戰，大帝紮住上正選上陣，手風不太暢順。占士半力出戰，湖人眾將一人走多步，第三節合力轟出35分，以79 ：77反超前勇士。

好戲在後頭，第四節兩隊得分梅花間竹。占士完場前兩分鐘在一次碰撞中左腳單腳落地，恐再次嚴重受傷，經過數分鐘治理後忍痛繼續作賽。最後1分23秒，居里射入罰球令雙方該節第5度戰至平手。100：100鬥得難分難解之際，剩餘58.2秒占士面對居里錯對防守下，轟入一記34碼超級遠程炮，為湖人奠定勝局。勇士之後仍有機會作最後一擊，居里在三分線嘗試起手兼搏and 1不果，湖人就是憑占士的「神之一擊」103：100擊敗勇士，成功取得西岸七號種子資格。

占士完場前58.2秒力壓居里射入奠勝三分。（Getty Images）

【占士大戰居里】（按圖放大）

今仗居里獨取全場最高37分，當中包括6記三分球，仍不足以帶領勇士取勝。占士17射只得7中，卻包含全場最重要的致勝球，兩大巨星對決，勝出重要一仗。

勇士晉身季後賽尚有最後一個機會，西岸第9、10名對壘，灰熊以100：96戰勝馬刺，下場勇士會跟灰熊惡鬥，爭取西岸季後賽最後一張入場券。

慢鏡重溫占士「神之一擊」：

重溫賽前精彩分析：

熊仔講經咩｜居里三分就夠揪？ 勇士要贏湖人一個人先要生生性性

！西岸常規賽最終排名！（按圖放大）

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十大攻擊球證而被判吃「T」的傻瓜：（按圖放大）