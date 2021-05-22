NBA｜居里轟39分勇士加時不敵灰熊　恐成45年來首名MVP缺席季後賽

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-05-22 16:09

面對一場決生死的「季後賽席位最後戰役」，勇士卻以21次失誤把季後賽席位拱手雙讓，加時後112：117不敵灰熊，勇士正式出局，也讓本賽季打出MVP級數的史提芬居里（Stephen Curry）連續兩屆無緣季後賽。整季以一人之力挺起球隊的居里，賽後直言以這種方式結束，令他難以消化。

灰熊於常規賽「煞科日」面對勇士，那時候駛出「4人夾擊」也防不下居里，結果吞下一敗。不過今日再次面對勇士，灰熊開賽搶得先機並一度領先13分。縱使居里首節獨取14分，一口氣助用時收窄只有1分差距，但對手陣容深度佔優，第2節後備球員合力拿下23分，逐漸擴大分差至62：49。

勇士正式出局，也讓本賽季打出MVP級數的史提芬居里連續兩屆無緣季後賽。（美聯社）

易邊後雙方命中率急劇下降，務求追分的勇士僅38.5%，但灰熊更錄慘烈的22.7%，因此勇士乘機反撲，並拉近到5分之差。不過尾節的勇士卻頻頻犯錯，就連居里及D格連也先後送快攻機會給對手。惟勇士未有放棄，最後關頭一段12：2的攻勢追平比分，然而雙方最後一擊都未能命中，賽事進入加時。

莫蘭特（白衣）此戰29投14中，狂轟35分、6籃板、6助攻及4抄截，帶領球隊搶下西岸第8種子。(美聯社)

不過，加時後的居里明顯體力不繼，手風亦完全「啞火」，縱然波爾（Jordan Poole）命中三分球勇士再度超前，但關鍵時刻灰熊提爾曼（Xavier Tillman）再轟三分，及莫蘭特4分穩住局勢，灰熊最終以5分擊敗勇士，躋身季後賽。

D格連最後一刻未能命中，讓比賽進入加時。（美聯社）

史提芬居里今季常規賽以場均32分榮登得分王，成為繼米高佐敦（Michael Jordan）後，史上第2名33歲以上的得分王。這強態亦令他入選年度最有價值球員（MVP）最後三強，奈何未能重返季後賽，「咖哩」坦言相當失落。歷史上暫時只有渣巴一人，於1975/76球季成為MVP但未能躋身季後賽，「咖喱」隨時打破這項塵封45年的尷尬紀錄。

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灰熊取下勝利的關鍵，莫蘭特的貢獻不可或缺。(美聯社)

「我不懂消化這樣的結局，很不幸我們以這方式結束賽季，去年我們的排名倒數，到今年又在附加賽兩敗結束，這一切都很艱難。」 兩戰敗筆除了反映勇士板凳實力的不濟，居里及D格連共錄25次失誤也反映出，主力過度消耗的惡果。不過，居里也展望未來三個月，球隊好好恢復，下賽季捲土重來。

灰熊將士用命下取得第8種子躋身季後賽，出線後將於周一早上對戰爵士。（美聯社）

灰熊取下勝利的關鍵，莫蘭特的貢獻不可或缺。他此戰29投14中，狂轟35分、6籃板、6助攻及4抄截，帶領球隊搶下西岸第8種子，殺入入季後賽。季後賽將於今晚深夜「開鑼」，灰熊出線後將於周一早上對戰爵士。

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十大攻擊球證而被判吃「T」的傻瓜：（按圖放大）