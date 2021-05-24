【NBA季後賽】占士與基斯保羅爭執疑觸傷肩膀　湖人不敵太陽

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-05-24 14:44

勒邦占士與基斯保羅這對莫逆之交，向來稱兄道弟，惟今日NBA季後賽上演一場兄弟火爆互拼，一次衝突中更錄得4個技術犯規及一人被遂。 占士掛頭牌的湖人迎戰「老友」基斯保羅領軍的太陽，前者一開賽就方寸大亂。第2節基斯保羅一度肩膀受傷退場，隨後速速重回戰線，激起太陽上下士氣。易邊後太陽一直強壓湖人，尾節換成占士疑似肩傷卻續留場上奮戰，湖人仍沒法扭轉頹勢，終以90：99不敵太陽。

說到「占士疑似肩傷」，卻成了賽後熱話，牽涉在內的更有他的好兄弟基斯保羅。占士在一次「2+1」罰球中射失，趕緊爭位搶板的保羅，一手纏着占士手臂，但後者已在空中起跳了。

結果占士空中滑落重摔，倒地後轉了一圈。事件引發雙方球員衝突，球證趕緊吹停比賽，重看錄影片段後裁定太陽甘馬倫佩恩（Cameron Payne）兩次技術犯規兼被遂，湖人卡路素及哈勞則各吞一「T」。

「占士疑似肩傷」逐格睇（按圖放大）：

究竟是占士動作浮誇還是保羅動作太髒？賽後占士拒為此事評論，教練禾高則直指保羅行為過火：「那是一個非常激進的犯規，是一個危險動作。」

縱然不少人亦認為占士倒地後滾地略嫌「太多」，但仍有很多球迷怒斥保羅的行為低劣，更有人隨即「翻舊帳」重提2019年湖人對火箭的賽事中，當時效力火箭的保羅就是以相近動作，在籃下勾起占士腋下。

占士與基斯保羅爭位搶板，前者空中滑落疑似觸傷肩膀。（路透社）

基斯保羅一度肩膀受傷退場。（Getty Images）

不過，此爭議性動作純屬賽事熱話，太陽今日之所以得勝，有賴奇雲卜克交出34分、8助攻與7籃板的優異表現。中鋒艾頓也打出「身價波」，11射10中貢獻21分、16籃板，太陽內外線發炮令湖人防守毫無對策。

反之湖人除了占士有18分、10助攻與7籃板的穩定發揮，其餘成員今仗表現相當不濟。安東尼戴維斯雖有13分、7籃板，但全場16射僅5中，面對這低迷命中率，AD並不滿意：「以我今天打球的方式，我們沒機會贏下比賽，更別說是季後賽，這場是我的責任。」

湖人季後賽出師不利，不敵太陽。（AP）

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

！西岸常規賽最終排名！（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

十大攻擊球證而被判吃「T」的傻瓜：（按圖放大）