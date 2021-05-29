本地籃球丨東方龍獅滿貫上演慈善賽　甲一球員一試口罩籃球

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-30 00:08

本地籃球因疫情停濟，籃球員們近兩年最大的疑問不外乎：「幾時開波？」 近月，籃球總會宣佈初級組銀牌賽移師室外籃球場開打，更稱不提倡比賽在室內戴口罩打，成了甲一開季無期的主因。今晚（29日）甲一球隊滿貫和東方龍獅合作假修頓舉行慈善籃球賽，除了做善事也為了身體力行，嘗試了室內戴口罩打比賽的可行性。

賽事停辦已久，當有甲一水平的賽事舉行，球迷也表現得相當踴躍； 球賽7時開始，下午4時就已經有大批球迷在修頓門外排隊買飛，1000張門票全數售罄。雖然比賽只是慈善性質，但球員也全力以赴，久違了的比賽感覺，讓兩隊都用了一節時間重捨節奏，其中滿貫入局較快以17：12領先，隨後東方龍獅換出梁嘉顯，半場個人攻入10分，但東方龍獅仍落後8分。

今場1000張門票售罄，賽前三小時已經大批球迷排隊。（張倩儀攝）

新加盟東方龍獅的洋將拉利羅斯下半場控制球隊節奏，包辦得分和助攻，球隊憑韋思庭三分壓哨第三節反先60：53。滿貫有蔡再懃頻殺入籃下力追，更一度博得三球罰球，但手感平平未能把握。兩隊互咬至比賽最後2秒，東方龍獅領先1分，滿貫球權準備最後一擊，但歐陽維江接球後「Fade Away」中距離僅中框，東方龍獅終以70：69勝出。

蔡再懃直言戴口罩對部署、打法也會有影響，畢竟體能也更容易消耗。（張倩儀攝）

球迷的反應熱烈，除了歡呼、拍手，也有撐愛隊而向對手的指罵聲，相當投入；球員也享受其中，畢竟逾一年沒有球迷入場的賽事。只可惜籃總遲遲未決定甲一復賽日期，早前籃總總幹事朱春生表示總會不建議戴口罩打室內場 ，但如甲一要移師街場需要球隊支持，但不管是街場或室內口罩籃球都需面對不同的問題，今場球員感受至深。

隔着口罩呼吸困難，也會因郁動而需要不斷調整。（張倩儀攝）

其中，受到疫情、傷患雙重打擊的陳兆榮，繼去年3月後首次打比賽，完全康復後初上場的他直呼不習慣，除了球場的感覺和節奏要重捨更要適應隔口罩呼吸：「辛苦，但好過無得打，重開甲一， 就看籃總會不會有更多的方法和可能性。」

口罩籃球影響球員表現和健康，但街場打甲一又未備有適合該強度的所需配套。例如今場兩隊不乏飛身上籃、傳球的動作，攻守的對抗下半空倒地也是常事，但室內場有光滑的木地板和籃球架下的軟墊保護，減少對球員跌倒的受傷機會。但若場地換成室外的石屎地，球員有意外的機會大大提高。「街場有外來人，球場的規格未必很好。」梁嘉顯也坦言比起選址街場，自己寧可以戴口罩打室內。

球員們認為甲一移師街場最大的問題是沒有足夠的保護設施。（張倩儀攝）

畢竟打「口罩籃球」，每一口氣都要用力吸，體能消耗更快，對球員身體帶來更重的負荷，伴隨的戰術、打法也需作相應調整：「你看我們都不敢推太快，兩隊得分也偏低。」蔡再懃也提出能借鑑亞洲地區的聯賽：「台灣、韓國打都可以不戴口罩，戴口罩打其實不太work，這場是挺好的借鑑，因為有觀眾入場，做好人流管制、防疫措施如後備席升觀眾需戴口罩、定期做檢測等，或許是重開其中一個方法。」

梁嘉顯第二次戴口罩打比賽，仍覺得不太可行。（張倩儀攝）