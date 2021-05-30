NBA季後賽︱公鹿橫掃熱火率先闖四強　字母哥時隔一年的完美復仇

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-30 15:26

上季NBA季後賽東岸四強，「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）挾常規賽MVP名銜帶領公鹿出征，遭熱火4：1踢出局。 不是冤家不聚頭，今季兩隊首圈經已遇上。汲取上季教訓，公鹿眾將不敢怠慢，再贏一場120：103後，4：0橫掃熱火出局，一季之後完美復仇成功。

「這是我們一個重大時刻，勝出4：0出線，並擊敗一支去年擊倒我們的球隊」，字母哥賽後說，「但說到底，我們尚有漫漫長路要行。」

的而且確，對於一支對上連續兩季東岸排名第一，卻分別在東岸決賽和四強落敗的球隊來說，公鹿需要學懂如何將常規賽的佳績，延續到季後賽，如何把握關鍵的最後一節，自是重要一環。

字母哥艾迪杜高普率公鹿4：0橫掃熱火出局。（Getty Images）

第四節的重要性

艾迪杜高普面對占美畢拿的防守，今仗首三節進攻上可謂「無啖好食」，第一節5射全炒，直到第二節尚餘1分鐘才靠入樽「開齋」，公鹿半場57：64落後熱火7分。第三節他也是只得兩分，到最後一節終於火力全開，在籃下7射6中。

比起個人得分，字母哥今仗更大貢獻是為隊友鋪橋搭路，交出15次助攻創下個人季後賽新高，加上得到20分和12籃板，同時收獲季後賽首次「三雙」，順利領軍勝出重要一仗。他開心地分享，球隊找到不同的贏波方式，「Game 1我們在籃底取得大量分數，Game 2我們射入22個三分球，Game 3我們防守嚴密，Game 4我們很慢熱，然後找出一個不斷移動籃球的方法。」

上季東岸準決賽不敵熱火後看似必將離隊的他，如今已全然回心轉意，一心只有公鹿，「每次當我見證球隊進步，都會令我很興奮。」

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艾迪杜高普豪言，他每球也可以入樽，但為球隊着想，他不會這樣做。（Getty Images）

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「我每球也可以入樽，但我已成長」

經歷令人成長，強如字母哥亦不例外。他深知自己只靠入樽得分是不夠的，必須以不同方式來為球隊帶來貢獻，「每一球我也可以入樽，但我已成長，懂得抬起頭找有空位的隊友，對球隊十分重要。」

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艾迪杜高普不靠得分也能以助攻和防守閃耀全場，相反，被他看管的畢拿便相較失色。上季熱火4：1淘汰公鹿時，畢拿平均得23.4分，今季風水輪流轉，他只得14.5分，熱火亦一場未勝之下出局。

今仗他手風繼續不順，15次起手只得4次命中，加上4個罰球全場共得12分，即使另有10次助攻和籃板同樣達成「大三元」，不足以為熱火扭轉乾坤。賽後他只有簡單一句，「我們可以打得更好，我們將會打得更好。」

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占美畢拿被字母哥嚴防下，今年季後賽對碰的進攻表現大為失色。（Getty Images）

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